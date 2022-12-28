В самом зеленом городе — Перми — ухудшилась экологическая ситуация

Экологическая обстановка в Перми по итогу осени стала хуже

По итогу осени Пермь заняла 29 место в экологическом рейтинге регионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермь (самый зеленый город-миллионник по версии Роскосмоса) потерял позицию в экологическом рейтинге регионов. По итогу осени субъект занял 29-е место, разместившись рядом с Пензенской и Ивановской областями. Данные рейтинга опубликовала Всероссийская общественная организация «Зеленый Патруль».

«Пермский край: №29, динамика: минус, природоохранный индекс: 54/46», — указано в таблице рейтинга. При этом эксперты отмечают, что экологическая ситуация в целом по стране улучшается. «Мы считаем, что это напрямую связано с реализацией нацпроекта „Экология“, повышенным вниманием общества и властей к этой проблеме, а также с изменением экологического мышления людей в России», — отметил председатель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

В ПФО (Приволжский федеральный округ) Пермский край занял 6-ую строчку. В тройку лидеров в округе вошли Чувашия, Марий Эл и Удмуртия. Среди прочего эксперты оценивали состояние очистных сооружений, мусорных полигонов, качество питьевой воды, содержание заповедников и природных парков.

Общественная организация «Зеленый патруль» публикует национальный экологический рейтинг регионов России с 2008 года. На сегодня в него входят 89 субъектов РФ, включая Донецк, Луганск, Запорожье и Херсонскую область. Регионом с самой лучшей экологической обстановкой по итогу этой осени стала Тамбовская область. Аутсайдеры — Свердловская, Томская области и Забайкальский край.