Лавров назвал идею Зеленского о выводе войск РФ иллюзией

29 декабря 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Украина не готова к переговорам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требование президента Украины Владимира Зеленского о выводе российской армии является иллюзией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и „формулы мира“, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки „с повинной в международные трибуналы“ и т. п.», — заявил Лавров в интервью РИА Новости. Ранее Зеленский предложил странам G7 план по достижению мира. Среди требований было предоставление Украине современного вооружения и финансовой поддержки, передает RT. Также он предложил России вывести армию из Украины до конца года. В Кремле ответили, что не будут этого делать.

Требование президента Украины Владимира Зеленского о выводе российской армии является иллюзией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и „формулы мира“, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки „с повинной в международные трибуналы“ и т. п.», — заявил Лавров в интервью РИА Новости. Ранее Зеленский предложил странам G7 план по достижению мира. Среди требований было предоставление Украине современного вооружения и финансовой поддержки, передает RT. Также он предложил России вывести армию из Украины до конца года. В Кремле ответили, что не будут этого делать.