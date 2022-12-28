28 декабря 2022

Лавров назвал идею Зеленского о выводе войск РФ иллюзией

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров заявил, что Украина не готова к переговорам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Требование президента Украины Владимира Зеленского о выводе российской армии является иллюзией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и „формулы мира“, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки „с повинной в международные трибуналы“ и т. п.», — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Ранее Зеленский предложил странам G7 план по достижению мира. Среди требований было предоставление Украине современного вооружения и финансовой поддержки, передает RT. Также он предложил России вывести армию из Украины до конца года. В Кремле ответили, что не будут этого делать.

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Требование президента Украины Владимира Зеленского о выводе российской армии является иллюзией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и „формулы мира“, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки „с повинной в международные трибуналы“ и т. п.», — заявил Лавров в интервью РИА Новости. Ранее Зеленский предложил странам G7 план по достижению мира. Среди требований было предоставление Украине современного вооружения и финансовой поддержки, передает RT. Также он предложил России вывести армию из Украины до конца года. В Кремле ответили, что не будут этого делать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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