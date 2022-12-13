Кремль ответил на предложение Зеленского вывести войска до конца года

Россия не выведет свои войска из Украины до конца года, сообщил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия не выведет войска из Украины до конца года. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о выводе ВС РФ.
«Об этом не может идти и речи», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматривается ли российскими властями вопрос о выводе войск из Украины до конца года. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее с предложением вывести российские войска из Украины до конца года выступил президент Владимир Зеленский. Идею он озвучил в интервью, которое давал в киевском метро.