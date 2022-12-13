Кремль ответил на предложение Зеленского вывести войска до конца года

Песков: о выводе российских войск из Украины до конца года не может идти речи
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Россия не выведет свои войска из Украины до конца года, сообщил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не выведет войска из Украины до конца года. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о выводе ВС РФ.

«Об этом не может идти и речи», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматривается ли российскими властями вопрос о выводе войск из Украины до конца года. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее с предложением вывести российские войска из Украины до конца года выступил президент Владимир Зеленский. Идею он озвучил в интервью, которое давал в киевском метро.

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Россия не выведет войска из Украины до конца года. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о выводе ВС РФ. «Об этом не может идти и речи», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматривается ли российскими властями вопрос о выводе войск из Украины до конца года. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее с предложением вывести российские войска из Украины до конца года выступил президент Владимир Зеленский. Идею он озвучил в интервью, которое давал в киевском метро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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