Минздрав РФ назначил нового ректора медуниверситета в Челябинске

На должность и. о. ректора ЮУГМУ заступит Александр Мирошниченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского медицинского университета (ЮУГМУ) в Челябинске назначен проректор Томского медуниверситета Александр Мирошниченко. Соответствующий приказ подписан в Минздраве РФ. Как сообщил URA.RU источник в вузе, и. о. ректора ЮУГМУ Мирошниченко заступит 9 января.

В 2008 году Мирошниченко окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело», 2009 году — клиническую интернатуру по специальности «Терапия». В 2010 году ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, в 2018 году — ученая степень доктора медицинских наук по специальности «Фармакология, клиническая фармакология». В 2021 году ему присвоено ученое звание доцента.

Ранее пост исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского медицинского университета занимал академик РАН, депутат заксобрания региона Андрей Важенин. 26 декабря он покинул свою должность, но продолжит работу в вузе как завкафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс.