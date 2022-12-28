28 декабря 2022
27 декабря 2022

Губернатор Артюхов побывал в зоне СВО, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал» Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионально правительства.

«Губернатор навестил наших ребят, отвез им новогодние подарки, пообщался со многими лично. Кроме того, доставили на позиции посылки для солдат от их семей и родных, гуманитарный груз, оборудование, предметы быта и многое другое», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов исполнил новогоднее желание мальчика, отец которого ушел добровольцем на СВО. Исполнение мечты ребенка состоялось в рамках в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

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Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионально правительства. «Губернатор навестил наших ребят, отвез им новогодние подарки, пообщался со многими лично. Кроме того, доставили на позиции посылки для солдат от их семей и родных, гуманитарный груз, оборудование, предметы быта и многое другое», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов исполнил новогоднее желание мальчика, отец которого ушел добровольцем на СВО. Исполнение мечты ребенка состоялось в рамках в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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