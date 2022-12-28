Губернатор Артюхов побывал в зоне СВО, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал»

Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионально правительства.
«Губернатор навестил наших ребят, отвез им новогодние подарки, пообщался со многими лично. Кроме того, доставили на позиции посылки для солдат от их семей и родных, гуманитарный груз, оборудование, предметы быта и многое другое», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов исполнил новогоднее желание мальчика, отец которого ушел добровольцем на СВО. Исполнение мечты ребенка состоялось в рамках в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионально правительства. «Губернатор навестил наших ребят, отвез им новогодние подарки, пообщался со многими лично. Кроме того, доставили на позиции посылки для солдат от их семей и родных, гуманитарный груз, оборудование, предметы быта и многое другое», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов исполнил новогоднее желание мальчика, отец которого ушел добровольцем на СВО. Исполнение мечты ребенка состоялось в рамках в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».