Силовики провели обыск в квартире тюменского журналиста

29 декабря 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Полиция обыскала квартиру тюменского журналиста Артура Галиева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром 29 декабря силовики провели обыск в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева. Об этом он написал в своем telegram-канале. Корреспондент сетевого издания заявил, что у него также изъяли телефон и ноутбук. «У меня прошел обыск по делу Пономарева (Илья Пономарев, признан в России иностранным агентом). Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — написал Галиев в своей публикации. 21 октября 2022 года Минюст РФ признал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева иностранным агентом. По данным из открытых источников, в настоящее время он проживает на территории Украины. На момент публикации заметки комментарий в УМВД по Тюменской области получить не удалось. В Следственный комитет России направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Утром 29 декабря силовики провели обыск в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева. Об этом он написал в своем telegram-канале. Корреспондент сетевого издания заявил, что у него также изъяли телефон и ноутбук. «У меня прошел обыск по делу Пономарева (Илья Пономарев, признан в России иностранным агентом). Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — написал Галиев в своей публикации. 21 октября 2022 года Минюст РФ признал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева иностранным агентом. По данным из открытых источников, в настоящее время он проживает на территории Украины. На момент публикации заметки комментарий в УМВД по Тюменской области получить не удалось. В Следственный комитет России направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.