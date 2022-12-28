28 декабря 2022
27 декабря 2022

Силовики провели обыск в квартире тюменского журналиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднеуральский монастырь после ночного штурма полицией. Среднеуральск, полиция, ппсп, буханка, полицейская буханка
Полиция обыскала квартиру тюменского журналиста Артура Галиева Фото:

Утром 29 декабря силовики провели обыск в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева. Об этом он написал в своем telegram-канале. Корреспондент сетевого издания заявил, что у него также изъяли телефон и ноутбук.

«У меня прошел обыск по делу Пономарева (Илья Пономарев, признан в России иностранным агентом). Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — написал Галиев в своей публикации.

21 октября 2022 года Минюст РФ признал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева иностранным агентом. По данным из открытых источников, в настоящее время он проживает на территории Украины. На момент публикации заметки комментарий в УМВД по Тюменской области получить не удалось. В Следственный комитет России направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Утром 29 декабря силовики провели обыск в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева. Об этом он написал в своем telegram-канале. Корреспондент сетевого издания заявил, что у него также изъяли телефон и ноутбук. «У меня прошел обыск по делу Пономарева (Илья Пономарев, признан в России иностранным агентом). Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — написал Галиев в своей публикации. 21 октября 2022 года Минюст РФ признал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева иностранным агентом. По данным из открытых источников, в настоящее время он проживает на территории Украины. На момент публикации заметки комментарий в УМВД по Тюменской области получить не удалось. В Следственный комитет России направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...