21 октября 2022

Минюст РФ признал иноагентами Роднянского, Зыгаря и Пономарева

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ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, роднянский александр
Александр Роднянский был признан иностранным агентом Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Продюсер Александр Роднянский, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и журналист Михаил Зыгарь были признаны иностранными агентами. Информация об этом опубликована на сайте Министерства юстиции России.

Минюст РФ признал Илью Пономарева, Александра Роднянского и Александра Плющева иностранными агентами. Также в реестр были внесены журналисты Семен Кочкин, Татьяна Шадрина, колумнист Руслан Габбасов, глава «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана иностранным агентом) Илья Шуманов, Катерина Босов, а также Михаил Зыгарь был признан СМИ-иноагентом.

Ранее Минюст признал иноагентами главреда телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) и соратников Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Также иностранными агентами признано движение «Весна» (внесено в перечень террористов и экстремистов) и кинокритик Антон Долин.

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Продюсер Александр Роднянский, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и журналист Михаил Зыгарь были признаны иностранными агентами. Информация об этом опубликована на сайте Министерства юстиции России. Минюст РФ признал Илью Пономарева, Александра Роднянского и Александра Плющева иностранными агентами. Также в реестр были внесены журналисты Семен Кочкин, Татьяна Шадрина, колумнист Руслан Габбасов, глава «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана иностранным агентом) Илья Шуманов, Катерина Босов, а также Михаил Зыгарь был признан СМИ-иноагентом. Ранее Минюст признал иноагентами главреда телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) и соратников Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Также иностранными агентами признано движение «Весна» (внесено в перечень террористов и экстремистов) и кинокритик Антон Долин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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