Минюст РФ признал иноагентами Роднянского, Зыгаря и Пономарева

21 октября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Александр Роднянский был признан иностранным агентом Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Продюсер Александр Роднянский, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и журналист Михаил Зыгарь были признаны иностранными агентами. Информация об этом опубликована на сайте Министерства юстиции России. Минюст РФ признал Илью Пономарева, Александра Роднянского и Александра Плющева иностранными агентами. Также в реестр были внесены журналисты Семен Кочкин, Татьяна Шадрина, колумнист Руслан Габбасов, глава «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана иностранным агентом) Илья Шуманов, Катерина Босов, а также Михаил Зыгарь был признан СМИ-иноагентом. Ранее Минюст признал иноагентами главреда телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) и соратников Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Также иностранными агентами признано движение «Весна» (внесено в перечень террористов и экстремистов) и кинокритик Антон Долин.

Продюсер Александр Роднянский, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и журналист Михаил Зыгарь были признаны иностранными агентами. Информация об этом опубликована на сайте Министерства юстиции России. Минюст РФ признал Илью Пономарева, Александра Роднянского и Александра Плющева иностранными агентами. Также в реестр были внесены журналисты Семен Кочкин, Татьяна Шадрина, колумнист Руслан Габбасов, глава «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана иностранным агентом) Илья Шуманов, Катерина Босов, а также Михаил Зыгарь был признан СМИ-иноагентом. Ранее Минюст признал иноагентами главреда телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) и соратников Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Также иностранными агентами признано движение «Весна» (внесено в перечень террористов и экстремистов) и кинокритик Антон Долин.