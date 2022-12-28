В ООН раскрыли число беженцев с Украины

ООН: число беженцев с Украины достигло почти 8 млн человек

С Украины в Европу прибыло почти 8 млн человек, сообщили в ООН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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С 24 февраля в Европу прибыло 7 896 825 беженцев с Украины. Об этом сообщили в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Больше всего беженцев с 24 февраля по 27 декабря приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 546 354), Германия (1 021 667), Чехия (474 731), Италия (173 231)», — говорится в материале. Уточняется, что всего Украину покинуло 16 867 334 человека, 8 952 486 из них вернулись.

Россия начала специальную военную операцию на украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого из страны начался поток беженцев. Россия оказывает беженцам все меры поддержки.