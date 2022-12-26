В Челябинске победитель торгов уклонился от покупки недостроенного ТРК с гостиницей

27 декабря 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Торги признаны несостоявшимися Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске победитель торгов ООО «Вертикаль» уклонился от подписания договора о купле-продаже недостроенного торгово-развлекательного комплекса (ТРК) с гостиницей и подземной автостоянкой за 60 млн рублей. В результате аукцион признан несостоявшимся, сообщается на сайте мэрии. «Победителем аукциона была признана ООО „Вертикаль“, предложившая цену за объект 60 062 236,00 рублей. Компания в установленный срок от подписания договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, уклонилась, аукцион признан несостоявшимся», — говорится в протоколе. Недостроенный ТРК с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой был изъят у компании «Жилстрой №9» по суду, после чего его выставили на торги. 20 декабря победителем аукциона стала компания ООО «Вертикаль». В ходе торгов цена поднялась с 3 млн до 60 млн рублей. На звонок URA.RU в «Вертикали» не ответили. Ранее выкупившая недострой компания ООО «Вертикаль» специализируется на производстве изделий из бетона и строительных работах. Согласно сервису СБИС, владельцем фирмы является Иван Никитин. До этого бизнесмен входил в число учредителей компании «Строительное управление № 9».

В Челябинске победитель торгов ООО «Вертикаль» уклонился от подписания договора о купле-продаже недостроенного торгово-развлекательного комплекса (ТРК) с гостиницей и подземной автостоянкой за 60 млн рублей. В результате аукцион признан несостоявшимся, сообщается на сайте мэрии. «Победителем аукциона была признана ООО „Вертикаль“, предложившая цену за объект 60 062 236,00 рублей. Компания в установленный срок от подписания договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, уклонилась, аукцион признан несостоявшимся», — говорится в протоколе. Недостроенный ТРК с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой был изъят у компании «Жилстрой №9» по суду, после чего его выставили на торги. 20 декабря победителем аукциона стала компания ООО «Вертикаль». В ходе торгов цена поднялась с 3 млн до 60 млн рублей. На звонок URA.RU в «Вертикали» не ответили. Ранее выкупившая недострой компания ООО «Вертикаль» специализируется на производстве изделий из бетона и строительных работах. Согласно сервису СБИС, владельцем фирмы является Иван Никитин. До этого бизнесмен входил в число учредителей компании «Строительное управление № 9».