В Минфине раскрыли спад ВВП России за год

Минфин: спад ВВП в России за 2022 год составил 2,7%

29 декабря 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Спад ВВП в России за 2022 год составил 2,7%, сообщил Антон Силуанов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Спад ВВП в 2022 году составил 2,7% Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов. «Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», — заявил Силуанов во время эфира на телеканале «Россия 24». Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов спрогнозировал падение ВВП по итогам 2022 года на 3,3%. ООН ожидает рост ВВП России в будущем году на 1,3%, сообщает «Федеральное агентство новостей». Падение ВВП в первую очередь связано с введением западных санкций, из-за которых большое количество иностранных компаний покинуло российский рынок.

Спад ВВП в 2022 году составил 2,7% Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов. «Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», — заявил Силуанов во время эфира на телеканале «Россия 24». Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов спрогнозировал падение ВВП по итогам 2022 года на 3,3%. ООН ожидает рост ВВП России в будущем году на 1,3%, сообщает «Федеральное агентство новостей». Падение ВВП в первую очередь связано с введением западных санкций, из-за которых большое количество иностранных компаний покинуло российский рынок.