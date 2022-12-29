В Минфине раскрыли спад ВВП России за год

Минфин: спад ВВП в России за 2022 год составил 2,7%
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Здания, жанры. Москва, минфин, министерство финансов рф
Спад ВВП в России за 2022 год составил 2,7%, сообщил Антон Силуанов Фото:

Спад ВВП в 2022 году составил 2,7% Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов.

«Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», — заявил Силуанов во время эфира на телеканале «Россия 24».

Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов спрогнозировал падение ВВП по итогам 2022 года на 3,3%. ООН ожидает рост ВВП России в будущем году на 1,3%, сообщает «Федеральное агентство новостей». Падение ВВП в первую очередь связано с введением западных санкций, из-за которых большое количество иностранных компаний покинуло российский рынок.

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Спад ВВП в 2022 году составил 2,7% Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов. «Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», — заявил Силуанов во время эфира на телеканале «Россия 24». Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов спрогнозировал падение ВВП по итогам 2022 года на 3,3%. ООН ожидает рост ВВП России в будущем году на 1,3%, сообщает «Федеральное агентство новостей». Падение ВВП в первую очередь связано с введением западных санкций, из-за которых большое количество иностранных компаний покинуло российский рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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