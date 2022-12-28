28 декабря 2022

ГИБДД просит отказаться от поездок на юг Челябинской области

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Снегопады осложнят движение транспорта в Челябинской области в первые дни новогодних каникул Фото:

Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей по возможности отказаться от поездок на юг региона в первые дни 2023 года. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве.

«В первые дни 2023 года синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Наиболее обильные снегопады ожидаются на юге Челябинской области. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД.

Если поездку отложить нельзя, челябинцев просят иметь при себе теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. Кроме того, автомобилистам советуют заранее спланировать маршрут и предусмотреть пути объезда. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы будут находиться в повышенной готовности, патрули дорожной полиции также получили указание при необходимости оказать помощь попавшим в затруднительно положение водителям.

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Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей по возможности отказаться от поездок на юг региона в первые дни 2023 года. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве. «В первые дни 2023 года синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Наиболее обильные снегопады ожидаются на юге Челябинской области. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Если поездку отложить нельзя, челябинцев просят иметь при себе теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. Кроме того, автомобилистам советуют заранее спланировать маршрут и предусмотреть пути объезда. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы будут находиться в повышенной готовности, патрули дорожной полиции также получили указание при необходимости оказать помощь попавшим в затруднительно положение водителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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