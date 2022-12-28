Пенсионерке, переехавшей из ЛНР, дали жилье в Кургане

29 декабря 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Получить комнату в Кургане женщине из ЛНР помогла прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерке из ЛНР Галине Гарифуллиной, которая переехала в Курган к подруге, предоставили муниципальное жилье. Благополучному разрешению вопроса содействовала прокуратура, сообщил депутат гордумы Кургана Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее женщина обращалась к депутату с просьбой помочь с жилищным вопросом. «Хотел бы поблагодарить прокуратуру города Кургана, которая обратила внимание на то, что ситуация [ответ мэрии Кургана об условиях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье] становится неправильной. Прокуратура отреагировала. К этому вопросу подключилась администрация города Кургана, выделено муниципальное жилье», — рассказала Сидоров. Гарифуллина в свою очередь подтвердила, что ей предоставили «маленькую комнатку, какую и хотела». Женщина оформила временную прописку в Кургане у подруги. После ремонта планирует прописаться в комнате. С расходами на ремонт и замену сантехники Галине обещали помочь депутат Сидоров и другие горожане. Женщина поблагодарила всех, кто помог ей перебраться в Курган и получить здесь жилье, и пожелала всем мирного неба над головой в новом году. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из ЛНР попросила курганского депутата помочь с жильем. Галина Гарифуллина приехала в Курган из города Кременная (ЛНР) по приглашению подруги 10 октября. Ее дом в ЛНР полностью разрушен, имущество утрачено. Женщина обратилась к депутату гордумы Кургана Якову Сидорову, в мэрию города и правительство Курганской области. В мэрии Кургана ответили, что жилье предоставляется в порядке очередности, для постановки в очередь требуется собрать пакет документов (в том числе из ЛНР) и иметь местную прописку. В соцзащите предложили место в доме престарелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерке из ЛНР Галине Гарифуллиной, которая переехала в Курган к подруге, предоставили муниципальное жилье. Благополучному разрешению вопроса содействовала прокуратура, сообщил депутат гордумы Кургана Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее женщина обращалась к депутату с просьбой помочь с жилищным вопросом. «Хотел бы поблагодарить прокуратуру города Кургана, которая обратила внимание на то, что ситуация [ответ мэрии Кургана об условиях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье] становится неправильной. Прокуратура отреагировала. К этому вопросу подключилась администрация города Кургана, выделено муниципальное жилье», — рассказала Сидоров. Гарифуллина в свою очередь подтвердила, что ей предоставили «маленькую комнатку, какую и хотела». Женщина оформила временную прописку в Кургане у подруги. После ремонта планирует прописаться в комнате. С расходами на ремонт и замену сантехники Галине обещали помочь депутат Сидоров и другие горожане. Женщина поблагодарила всех, кто помог ей перебраться в Курган и получить здесь жилье, и пожелала всем мирного неба над головой в новом году. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из ЛНР попросила курганского депутата помочь с жильем. Галина Гарифуллина приехала в Курган из города Кременная (ЛНР) по приглашению подруги 10 октября. Ее дом в ЛНР полностью разрушен, имущество утрачено. Женщина обратилась к депутату гордумы Кургана Якову Сидорову, в мэрию города и правительство Курганской области. В мэрии Кургана ответили, что жилье предоставляется в порядке очередности, для постановки в очередь требуется собрать пакет документов (в том числе из ЛНР) и иметь местную прописку. В соцзащите предложили место в доме престарелых.