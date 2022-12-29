На Госуслугах рассказали о важном изменении для россиян с 1 января

Госуслуги: с 1 января ПФР и ФФС объединятся
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Пенсионный фонд. Тюмень, пенсионный фонд, пфр, пенсионеры
Правила оформления выплат останутся те же Фото:

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединятся в Социальный фонд РФ (СФР) с 1 января. Об этом сообщили на портале «Госуслуги».

«Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания. При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся», — сообщили на «Госуслугах».

  • Правила и даты оформления выплат не поменяются. Но мер поддержки россиян теперь больше, так как добавилось единое пособие для беременных и семей с детьми;
  • Работодатели будут отчислять выплаты за сотрудников одним платежом, а не тремя. В результате изменений больше граждан получат социальное страхование, отметили на портале;
  • Объединение фондов не повлияет на выплату пенсий, накопления и начисление коэффициентов. Россиянам не нужно будет подавать новые заявления;
  • На «Госуслугах» заверили, что изменения позволят сократить очереди в офисах. Так как во всех бывших офисах ФСС и ПФР будут оказывать услуги сразу двух фондов.

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Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединятся в Социальный фонд РФ (СФР) с 1 января. Об этом сообщили на портале «Госуслуги». «Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания. При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся», — сообщили на «Госуслугах».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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