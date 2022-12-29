На Госуслугах рассказали о важном изменении для россиян с 1 января

Госуслуги: с 1 января ПФР и ФФС объединятся

Правила оформления выплат останутся те же Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединятся в Социальный фонд РФ (СФР) с 1 января. Об этом сообщили на портале «Госуслуги».

«Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания. При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся», — сообщили на « Госуслугах ».