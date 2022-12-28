28 декабря 2022

В Перми достроили дом, возведение которого началось в 2008 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Строительство дома началось 14 лет назад Фото:

В Перми достроили дом, строительство которого началось еще в 2008 году. Здание по улице Толмачева, 15 вскоре сможет принять больше ста жильцов, сообщается на сайте Фонда развития территорий.

«Благодаря решениям Наблюдательного Совета Фонда развития территорий в столице Пермского края завершилось строительство проблемного дома на ул. Толмачева, д. 15», — сообщается на сайте фонда. Разрешение на эксплуатацию выдано краевым минстроем 28 декабря.

Объект начали строить еще в 2008 году, однако подрядчик не выполнил обязательства. В итоге обманутыми остались более ста дольщиков. В доме располагаются 167 квартир, подземная стоянка и нежилые помещения. Общая площадь объекта — более 18 тыс. кв. метров. Ранее на решение проблем обманутых дольщиков в Пермском крае власти выделили более 2,5 млрд рублей. Они пойдут на завершение строительства долгостроев и компенсации дольщикам.

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В Перми достроили дом, строительство которого началось еще в 2008 году. Здание по улице Толмачева, 15 вскоре сможет принять больше ста жильцов, сообщается на сайте Фонда развития территорий. «Благодаря решениям Наблюдательного Совета Фонда развития территорий в столице Пермского края завершилось строительство проблемного дома на ул. Толмачева, д. 15», — сообщается на сайте фонда. Разрешение на эксплуатацию выдано краевым минстроем 28 декабря. Объект начали строить еще в 2008 году, однако подрядчик не выполнил обязательства. В итоге обманутыми остались более ста дольщиков. В доме располагаются 167 квартир, подземная стоянка и нежилые помещения. Общая площадь объекта — более 18 тыс. кв. метров. Ранее на решение проблем обманутых дольщиков в Пермском крае власти выделили более 2,5 млрд рублей. Они пойдут на завершение строительства долгостроев и компенсации дольщикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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