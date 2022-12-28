В Перми достроили дом, возведение которого началось в 2008 году

29 декабря 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Строительство дома началось 14 лет назад Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми достроили дом, строительство которого началось еще в 2008 году. Здание по улице Толмачева, 15 вскоре сможет принять больше ста жильцов, сообщается на сайте Фонда развития территорий. «Благодаря решениям Наблюдательного Совета Фонда развития территорий в столице Пермского края завершилось строительство проблемного дома на ул. Толмачева, д. 15», — сообщается на сайте фонда. Разрешение на эксплуатацию выдано краевым минстроем 28 декабря. Объект начали строить еще в 2008 году, однако подрядчик не выполнил обязательства. В итоге обманутыми остались более ста дольщиков. В доме располагаются 167 квартир, подземная стоянка и нежилые помещения. Общая площадь объекта — более 18 тыс. кв. метров. Ранее на решение проблем обманутых дольщиков в Пермском крае власти выделили более 2,5 млрд рублей. Они пойдут на завершение строительства долгостроев и компенсации дольщикам.

В Перми достроили дом, строительство которого началось еще в 2008 году. Здание по улице Толмачева, 15 вскоре сможет принять больше ста жильцов, сообщается на сайте Фонда развития территорий. «Благодаря решениям Наблюдательного Совета Фонда развития территорий в столице Пермского края завершилось строительство проблемного дома на ул. Толмачева, д. 15», — сообщается на сайте фонда. Разрешение на эксплуатацию выдано краевым минстроем 28 декабря. Объект начали строить еще в 2008 году, однако подрядчик не выполнил обязательства. В итоге обманутыми остались более ста дольщиков. В доме располагаются 167 квартир, подземная стоянка и нежилые помещения. Общая площадь объекта — более 18 тыс. кв. метров. Ранее на решение проблем обманутых дольщиков в Пермском крае власти выделили более 2,5 млрд рублей. Они пойдут на завершение строительства долгостроев и компенсации дольщикам.