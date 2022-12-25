25 декабря 2022

В центре Екатеринбурга возле бывшего отеля Hilton выставили на продажу дом за 95 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, проспект ленина, пробки
На перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти продают четырехэтажное здание Фото:

На продажу в Екатеринбурге выставлен четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров на проспекте Ленина, 11Б. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продается отдельностоящее здание в центре Екатеринбурга. В объекте четыре этажа + подвальное помещение. Три отдельных входа с улицы + отдельный вход в подвальное помещение. Высота потолков на этажах от 3,7 метра. Объект продается в состоянии „под отделку“. Есть шахта под лифт», — говорится в объявлении. Стоимость здания — 94,9 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Циолковского выставили на продажу офисное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров за 370 миллионов рублей. Его общая площадь — 2634 квадратных метра.

Здание после ремонта. Оно примыкает к храму во имя святителя Иннокентия Московского и отелю Four Elements
Фото:
Здание предлагают в состоянии «под отделку»
Фото:

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На продажу в Екатеринбурге выставлен четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров на проспекте Ленина, 11Б. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается отдельностоящее здание в центре Екатеринбурга. В объекте четыре этажа + подвальное помещение. Три отдельных входа с улицы + отдельный вход в подвальное помещение. Высота потолков на этажах от 3,7 метра. Объект продается в состоянии „под отделку“. Есть шахта под лифт», — говорится в объявлении. Стоимость здания — 94,9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Циолковского выставили на продажу офисное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров за 370 миллионов рублей. Его общая площадь — 2634 квадратных метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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