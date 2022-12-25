В центре Екатеринбурга возле бывшего отеля Hilton выставили на продажу дом за 95 млн. Фото

26 декабря 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти продают четырехэтажное здание Фото: Размик Закарян © URA.RU На продажу в Екатеринбурге выставлен четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров на проспекте Ленина, 11Б. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается отдельностоящее здание в центре Екатеринбурга. В объекте четыре этажа + подвальное помещение. Три отдельных входа с улицы + отдельный вход в подвальное помещение. Высота потолков на этажах от 3,7 метра. Объект продается в состоянии „под отделку“. Есть шахта под лифт», — говорится в объявлении. Стоимость здания — 94,9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Циолковского выставили на продажу офисное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров за 370 миллионов рублей. Его общая площадь — 2634 квадратных метра. Здание после ремонта. Оно примыкает к храму во имя святителя Иннокентия Московского и отелю Four Elements Фото: «Авито» Здание предлагают в состоянии «под отделку» Фото: «Авито»

На продажу в Екатеринбурге выставлен четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров на проспекте Ленина, 11Б. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается отдельностоящее здание в центре Екатеринбурга. В объекте четыре этажа + подвальное помещение. Три отдельных входа с улицы + отдельный вход в подвальное помещение. Высота потолков на этажах от 3,7 метра. Объект продается в состоянии „под отделку“. Есть шахта под лифт», — говорится в объявлении. Стоимость здания — 94,9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Циолковского выставили на продажу офисное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров за 370 миллионов рублей. Его общая площадь — 2634 квадратных метра.