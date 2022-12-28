Высыхающее озеро уничтожает челябинские поселки

Озеро Дуванкуль превращается в болото Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два населенных пункта Челябинской области могут оказаться на грани вымирания из-за высыхания озера Дуванкуль. Об этом URA.RU сообщили 29 декабря жители деревни Дуванкуль и поселка Грознецкий.

«Жители деревни Дуванкуль (Увельский район) и поселка Грознецкий (Еткульский район) могут оказаться на грани вымирания. Озеро Дуванкуль за последние 2-3 года превращается в болото, что делает жизнь жителей невыносимой. В колодцах упал уровень воды, а это источник жизни», — сообщили URA.RU жители.

Озеро Дуванкуль расположено в 120 км к югу от Челябинска. Половина озера находится в Увельском районе, вторая половина на территории Еткульского района. Жители жалуются, что озеро заросло камышом, а летом из-за мошкары стало невыносимо находиться на улице. Селяне также утверждают в результате нарушенной экологии гибнут краснокнижные птицы.

Жители рассказали, что еще они обеспокоены состоянием канала, который соединял Большой Сарыкуль и озеро Дуванкуль. Сейчас канал бесхозный, зарос деревьями и кустарником, и кто-то в добавок, тайно засыпает его мусором.

«Рыбы, к которой так привыкли жители, тоже нет. Раньше в озере занимались разведением рыбы и около 20 деревенских мужчин имели работу. А теперь из-за высыхания озера жизнь изменилась, но не у всех есть возможность уехать», — отметили селяне.

В пресс-службе Увельского района URA.RU сообщили, что жалобы от жителей деревни Дуванкуль на обмелевшее озеро поступают давно и посоветовали обратиться в отдел экологии. Дозвониться до районного отдела экологии и природопользования не удалось. В Еткульском районе URA.RU отметили, что новый руководитель пресс-службы выйдет на работу 9 января, а прежний специалист уволился.