В Курганской области мэру внепланово назначили премию. Фото

29 декабря 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Антон Мокан получит премию в 172 тысячи рублей за хорошую работу в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Городская дума Шадринска на внеочередном заседании приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказал депутат Александр Бухаров. «Шадринская гордума собралась на внеочередном заседании 29 декабря ради одного вопроса — согласования поощрения главе города Шадринска в размере более 172 тысяч рублей. На думе обоснования мы не увидели, возник спор и бурное обсуждение. Мне, например, не понятно, за что мы поощряем мэра. В городе много не решенных проблем: очистные сооружения не сдали, мосты не отремонтировали и т. д. На мой вопрос первый заместитель главы города Харитонов ответил, что за хорошую работу в 2022 году», — рассказал Бухаров. Депутат отметил, что голосовал против, решение было принято большинством голосов. Согласно копии документа, предоставленной URA.RU Бухаровым, размер поощрения составляет 172 тысячи 414 рублей. Премия будет выделена за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет города из областного бюджета. Связаться напрямую с Моканом корреспонденту URA.RU не удалось, в приемной главы попросили направить официальный запрос. Редакция отправила обращение в пресс-службу администрации, на момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что в июне 2021 года Антон Мокан получил премию почти в 400 тысяч рублей. На момент назначения поощрения он отработал на месте главы Шадринска 11 дней. Позже Мокан сообщил, что потратит полученные деньги на ремонт социального объекта. Депутаты согласовали поощрение главы Шадринска Мокана в размере более 172 тысяч рублей Фото: Александр Бухаров Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Городская дума Шадринска на внеочередном заседании приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказал депутат Александр Бухаров. «Шадринская гордума собралась на внеочередном заседании 29 декабря ради одного вопроса — согласования поощрения главе города Шадринска в размере более 172 тысяч рублей. На думе обоснования мы не увидели, возник спор и бурное обсуждение. Мне, например, не понятно, за что мы поощряем мэра. В городе много не решенных проблем: очистные сооружения не сдали, мосты не отремонтировали и т. д. На мой вопрос первый заместитель главы города Харитонов ответил, что за хорошую работу в 2022 году», — рассказал Бухаров. Депутат отметил, что голосовал против, решение было принято большинством голосов. Согласно копии документа, предоставленной URA.RU Бухаровым, размер поощрения составляет 172 тысячи 414 рублей. Премия будет выделена за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет города из областного бюджета. Связаться напрямую с Моканом корреспонденту URA.RU не удалось, в приемной главы попросили направить официальный запрос. Редакция отправила обращение в пресс-службу администрации, на момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что в июне 2021 года Антон Мокан получил премию почти в 400 тысяч рублей. На момент назначения поощрения он отработал на месте главы Шадринска 11 дней. Позже Мокан сообщил, что потратит полученные деньги на ремонт социального объекта.