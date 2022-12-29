В Кремле ответили на критику Пашиняна по Нагорному Карабаху

Россия продолжает выполнять свои посреднические условия в Нагорном Карабахе, несмотря на критику лидера Армении Николы Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Междугородные миротворцы могут привлекаться, если на это есть согласие обеих сторон конфликта. Армения является одним из наших ближайших союзников, Азербайджан — ценным партнером. Россия продолжает выполнять свои посреднические условия», — заявил Песков во время общения с журналистами.
Песков также добавил, что тема обострения конфликта в Нагорном Карабахе детально обсуждалась в Санкт-Петербурге между президентом РФ Владимиром Путиным и Пашиняном. Две стороны обеспокоены напряженностью, которая возникла вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.
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Россия продолжает выполнять свои посреднические условия в Нагорном Карабахе, несмотря на критику лидера Армении Николы Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Междугородные миротворцы могут привлекаться, если на это есть согласие обеих сторон конфликта. Армения является одним из наших ближайших союзников, Азербайджан — ценным партнером. Россия продолжает выполнять свои посреднические условия», — заявил Песков во время общения с журналистами. Песков также добавил, что тема обострения конфликта в Нагорном Карабахе детально обсуждалась в Санкт-Петербурге между президентом РФ Владимиром Путиным и Пашиняном. Две стороны обеспокоены напряженностью, которая возникла вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.