28 декабря 2022

В Нижневартовске идеолог КПРФ обвинил полицию в избиении

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
В Нижневартовске коммунист заявил, что его избили и задержали сотрудники полиции Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) секретарь по идеологии местного отделения КПРФ Дмитрий Хрипунов заявил, что его избили. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что его избили сотрудники полиции из-за его попытки записать видеосъемку уборки снега в городе.

«В пятницу вечером, 23 декабря, я отправился снимать видео на улицу Мусы Джалиля, 25, как убирают в городе снег. Одного из сотрудников коммунальной службы не устроило, что я стою с телефоном, и он вызвал полицию. Приехал наряд, и меня избили, сутки продержали под арестом», — рассказал Хрипунов.

Коммунист снял побои, сделал МРТ и опубликовал в соцсетях пост об избиении. По его словам, у него повреждены ребра, рука и лицо. «Я хотел дать городским службам позитивный отклик об уборке снега, но теперь, конечно, не буду этого делать. Считаю, что на меня могли ополчиться из-за правозащитной деятельности — я много пишу о наших депутатах и власти, и не всегда хорошо», — добавил Хрипунов. В полиции Нижневартовска журналиста агентства попросили направить официальны запрос и перенаправили за комментарием в Следственный комитет. Там сообщили, что заявление Хрипунова зарегистрировано, и по нему начата проверка. Другими данными ведомство, по словам сотрудника пресс-службы, пока не располагает.

Ранее URA.RU писало об обещании Хрипунова митинговать ежедневно за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. По словам коммуниста, так он пытался добиться постройки школы в 9-А микрорайне.

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В Нижневартовске (ХМАО) секретарь по идеологии местного отделения КПРФ Дмитрий Хрипунов заявил, что его избили. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что его избили сотрудники полиции из-за его попытки записать видеосъемку уборки снега в городе. «В пятницу вечером, 23 декабря, я отправился снимать видео на улицу Мусы Джалиля, 25, как убирают в городе снег. Одного из сотрудников коммунальной службы не устроило, что я стою с телефоном, и он вызвал полицию. Приехал наряд, и меня избили, сутки продержали под арестом», — рассказал Хрипунов. Коммунист снял побои, сделал МРТ и опубликовал в соцсетях пост об избиении. По его словам, у него повреждены ребра, рука и лицо. «Я хотел дать городским службам позитивный отклик об уборке снега, но теперь, конечно, не буду этого делать. Считаю, что на меня могли ополчиться из-за правозащитной деятельности — я много пишу о наших депутатах и власти, и не всегда хорошо», — добавил Хрипунов. В полиции Нижневартовска журналиста агентства попросили направить официальны запрос и перенаправили за комментарием в Следственный комитет. Там сообщили, что заявление Хрипунова зарегистрировано, и по нему начата проверка. Другими данными ведомство, по словам сотрудника пресс-службы, пока не располагает. Ранее URA.RU писало об обещании Хрипунова митинговать ежедневно за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. По словам коммуниста, так он пытался добиться постройки школы в 9-А микрорайне.
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