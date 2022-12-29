Террористами, готовившими поджог в Екатеринбурге, руководил администратор канала Невзорова*

Силовики задержали террористов 17 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два террориста, задержанные сотрудниками ФСБ при попытке поджечь электроподстанцию «Панельная», курировались тем же человеком, который выступает администратором telegram-канала журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) Об этом сообщил источник URA.RU в силовых органах.

«Эксперты выяснили, что администратор telegram-канала иноагента Невзорова является тем же человеком, который курировал диверсантов в Екатеринбурге. Спецслужбы уже ищут его, но уже известно, что он связан с движениями националистов», — сообщил собеседник агентства.

Предположительно, молодые люди готовили зажигательную смесь, но деньги исполнители так и не получили. Их куратор, вероятно, находится на территории Украины.

URA.RU попыталось связаться с самим Невзоровым. Он не ответил по номерам телефонов, имеющимся в распоряжении редакции. В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев.

Силовики задержали террористов 17 декабря. Их готовятся судить.

* — Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.