В Тюменской области истекает важная льгота для военных

В 2023 году военные-контрактники из Тюменской области не смогут получить выплату от губернатора

Срок действия постановления о выплате 100 тысяч рублей тюменским военным истекает 1 января 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменским контрактникам и мобилизованным гражданам перестанут назначать единовременные выплаты по 100 тысяч рублей из регионального бюджета с 1 января 2023 года. Соответствующие данные содержит постановление правительства Тюменской области, которое регламентирует получение денег.

«Единовременная выплата гражданам, проживающим в Тюменской области и заключившим контракт для прохождения военной службы в отдельных подразделениях Минобороны РФ, а также гражданам РФ, призванным военным комиссариатом Тюменской области по мобилизации, осуществляется однократно в размере 100 000 рублей. Настоящее постановление действует до 01.01.2023», — говорится в постановлении правительства региона.

Документ был принят 8 июля 2022 года. Изначально 100 тысяч рублей «от губернатора» полагались контрактникам тюменских спецподразделений — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». В октябре постановление дополнили еще одной категорией получателей — мобилизованными. Однако срок действия документа остался неизменным, он истекает сразу после Нового года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 29 декабря в своем telegram-канале отметил, что работа по поддержке воинских подразделений, мобилизованных и их семей будет продолжена в 2023 году. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства, с вопросом о том, рассматривают ли власти вариант пролонгации выплаты в 100 тысяч рублей. Ответ ожидается.