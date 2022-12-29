Путин запретил насильно собирать биометрию россиян

Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрии у россиян

29 декабря 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

От сдачи биометрии россияне смогут отказаться в МФЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор у россиян биометрии, а также дискриминацию граждан, отказавшихся от ее сдачи. Информация о законе, подписанном президентом, опубликована на с айте системы обеспечения законодательной деятельности России. Согласно указу, подписанному президентом, россияне смогут отказаться от сдачи биометрии, отозвав ранее данное согласие на обработку своих данных через «Госуслуги», либо с помощью письменного заявления в отделении МФЦ. Такая информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности России. Ранее закон о запрете принудительного сбора биометрии приняла Госдума, сообщает Nation News. Помимо запрета на принудительный сбор биометрии у россиян, Дума также запретила хранение их геномной информации. Биометрическая система контроля граждан заработала в России в конце прошлого года. С ее помощью россияне могут заключать договоры на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вузы и проводить банковские операции. При запуске системы зампред правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что россияне не обязаны подключаться в биометрической системе — она предполагает добровольное участие.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор у россиян биометрии, а также дискриминацию граждан, отказавшихся от ее сдачи. Информация о законе, подписанном президентом, опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности России. Согласно указу, подписанному президентом, россияне смогут отказаться от сдачи биометрии, отозвав ранее данное согласие на обработку своих данных через «Госуслуги», либо с помощью письменного заявления в отделении МФЦ. Такая информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности России. Ранее закон о запрете принудительного сбора биометрии приняла Госдума, сообщает Nation News. Помимо запрета на принудительный сбор биометрии у россиян, Дума также запретила хранение их геномной информации. Биометрическая система контроля граждан заработала в России в конце прошлого года. С ее помощью россияне могут заключать договоры на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вузы и проводить банковские операции. При запуске системы зампред правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что россияне не обязаны подключаться в биометрической системе — она предполагает добровольное участие.