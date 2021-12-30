В России заработала биометрическая система контроля граждан

30 декабря 2021 в 17:56 Размер текста - 17 +

Единая биометрическая система предполагает добровольное участие граждан, сообщил Дмитрий Чернышенко Фото: Алексей Андронов © URA.RU В России заработала государственная единая биометрическая система. С ее помощью граждане РФ смогут заключать договоры на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вузы и проводить банковские операции. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что россияне не обязаны подключаться в биометрической системе — она предполагает добровольное участие. «С сегодняшнего дня в России запускается государственная единая биометрическая система. [Она] позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они в свою очередь получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторю, право гражданина, а не обязанность», — цитирует Дмитрия Чернышенко официальный сайт кабмина РФ. Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства РФ. С ее помощью можно будет получать банковские и нотариальные услуги, регистрировать квалифицированную электронную подпись, а также оформлять электронные сим-карты и сдавать вступительные экзамены в вуз. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что к 2024 году в России может появиться биометрическая система идентификации пассажиров. По его словам, для этого будет необходимо оцифровать весь транспорт. С инициативой внедрить биометрию для идентификации пассажиров Минтранс РФ выступил в феврале 2021 года. Планируется, что сначала ее внедрят в 6% аэропортов, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России заработала государственная единая биометрическая система. С ее помощью граждане РФ смогут заключать договоры на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вузы и проводить банковские операции. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что россияне не обязаны подключаться в биометрической системе — она предполагает добровольное участие. «С сегодняшнего дня в России запускается государственная единая биометрическая система. [Она] позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они в свою очередь получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторю, право гражданина, а не обязанность», — цитирует Дмитрия Чернышенко официальный сайт кабмина РФ. Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства РФ. С ее помощью можно будет получать банковские и нотариальные услуги, регистрировать квалифицированную электронную подпись, а также оформлять электронные сим-карты и сдавать вступительные экзамены в вуз. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что к 2024 году в России может появиться биометрическая система идентификации пассажиров. По его словам, для этого будет необходимо оцифровать весь транспорт. С инициативой внедрить биометрию для идентификации пассажиров Минтранс РФ выступил в феврале 2021 года. Планируется, что сначала ее внедрят в 6% аэропортов, передает телеканал 360.