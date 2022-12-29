Власти Нижневартовска получат на свой мегапроект транш от «СИБУРа»

30 декабря 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Площадь экопарка составляет 30 гектаров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли грант от «СИБУРа» на масштабный проект — экопарк «Ягом» площадью 30 гектаров. Власти получат от компании более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении экологии и природопользования. «Мы выиграли конкурс „Формула хороших дел“ у „СИБУРа“ на 2,3 миллиона. На эти средства мы сможем снабдить глэмпинг мебелью. Но это не только столы и стулья, а вся бытовая техника и хорошая гриль-зона, а также основное и декоративное освещение. В начале лета мы должны ввести глэмпинг в эксплуатацию», — рассказал журналисту агентства начальник управления экологии Нижневартовска Олег Попенко. Экопарк находится в городских лесах, его строительство ведется за счет городских средств, а также внебюджетного финансирования. Часть «Ягома» для посетителей открыли осенью, а основное работы должны закончить в 2023 году. При этом, если у парка появятся дополнительные инвесторы, локацию будут дополнять. «У нас есть уже финансирование предусмотренное на строительство зоны для форумов, фудкорта и организаторские площадки. Недавно установили арт-объект „Ягом“, установили туалетный модуль. И в планах у нас воркаут зона, которую думаем реализовать в следующем году», — добавил Попенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске создадут свадебную локацию с алтарем для подношений природе. Зону сделают в стиле старославянских обрядов. Тогда речь шла также о территории экопарка «Ягом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли грант от «СИБУРа» на масштабный проект — экопарк «Ягом» площадью 30 гектаров. Власти получат от компании более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении экологии и природопользования. «Мы выиграли конкурс „Формула хороших дел“ у „СИБУРа“ на 2,3 миллиона. На эти средства мы сможем снабдить глэмпинг мебелью. Но это не только столы и стулья, а вся бытовая техника и хорошая гриль-зона, а также основное и декоративное освещение. В начале лета мы должны ввести глэмпинг в эксплуатацию», — рассказал журналисту агентства начальник управления экологии Нижневартовска Олег Попенко. Экопарк находится в городских лесах, его строительство ведется за счет городских средств, а также внебюджетного финансирования. Часть «Ягома» для посетителей открыли осенью, а основное работы должны закончить в 2023 году. При этом, если у парка появятся дополнительные инвесторы, локацию будут дополнять. «У нас есть уже финансирование предусмотренное на строительство зоны для форумов, фудкорта и организаторские площадки. Недавно установили арт-объект „Ягом“, установили туалетный модуль. И в планах у нас воркаут зона, которую думаем реализовать в следующем году», — добавил Попенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске создадут свадебную локацию с алтарем для подношений природе. Зону сделают в стиле старославянских обрядов. Тогда речь шла также о территории экопарка «Ягом».