Бузова раскрыла свое новогоднее желание

Бузова пожелала на Новый год нового мужчину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Тимур Батрутдинов назвал Ольгу Бузову своей идеальной парой Фото:

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова загадала, чтобы в следующем году у нее появился мужчина, с которым она бы почувствовала себя любимой и желанной. Передает корреспондент URA.RU c премьеры показа фильма телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы».

«Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной», — сказала Ольга Бузова, сыгравшая роль Гали в фильме.

Перед премьерой певица также назвала рецепт, который поможет, по ее мнению, от всех проблем. «Я всех поздравляю с Новым годом. Желаю прекрасного настроения. А если что-то пойдет не так, просто выключи мозг, включай Бузову, и тогда все будет отлично», — добавила актриса.

Другой актер «СамоИронии Судьбы», комик Тимур Батрутдинов, сыгравший роль Жени Лукашина, назвал Ольгу Бузовой своей идеальной парой. «Мы вместе. Мы идеальная пара. То, что мы не женаты, ни о чем не говорит», — подчеркнул юморист.

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Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова загадала, чтобы в следующем году у нее появился мужчина, с которым она бы почувствовала себя любимой и желанной. Передает корреспондент URA.RU c премьеры показа фильма телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы». «Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной», — сказала Ольга Бузова, сыгравшая роль Гали в фильме. Перед премьерой певица также назвала рецепт, который поможет, по ее мнению, от всех проблем. «Я всех поздравляю с Новым годом. Желаю прекрасного настроения. А если что-то пойдет не так, просто выключи мозг, включай Бузову, и тогда все будет отлично», — добавила актриса. Другой актер «СамоИронии Судьбы», комик Тимур Батрутдинов, сыгравший роль Жени Лукашина, назвал Ольгу Бузовой своей идеальной парой. «Мы вместе. Мы идеальная пара. То, что мы не женаты, ни о чем не говорит», — подчеркнул юморист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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