Бузова раскрыла свое новогоднее желание

Бузова пожелала на Новый год нового мужчину

29 декабря 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Тимур Батрутдинов назвал Ольгу Бузову своей идеальной парой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова загадала, чтобы в следующем году у нее появился мужчина, с которым она бы почувствовала себя любимой и желанной. Передает корреспондент URA.RU c премьеры показа фильма телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы». «Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной», — сказала Ольга Бузова, сыгравшая роль Гали в фильме. Перед премьерой певица также назвала рецепт, который поможет, по ее мнению, от всех проблем. «Я всех поздравляю с Новым годом. Желаю прекрасного настроения. А если что-то пойдет не так, просто выключи мозг, включай Бузову, и тогда все будет отлично», — добавила актриса. Другой актер «СамоИронии Судьбы», комик Тимур Батрутдинов, сыгравший роль Жени Лукашина, назвал Ольгу Бузовой своей идеальной парой. «Мы вместе. Мы идеальная пара. То, что мы не женаты, ни о чем не говорит», — подчеркнул юморист.

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова загадала, чтобы в следующем году у нее появился мужчина, с которым она бы почувствовала себя любимой и желанной. Передает корреспондент URA.RU c премьеры показа фильма телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы». «Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной», — сказала Ольга Бузова, сыгравшая роль Гали в фильме. Перед премьерой певица также назвала рецепт, который поможет, по ее мнению, от всех проблем. «Я всех поздравляю с Новым годом. Желаю прекрасного настроения. А если что-то пойдет не так, просто выключи мозг, включай Бузову, и тогда все будет отлично», — добавила актриса. Другой актер «СамоИронии Судьбы», комик Тимур Батрутдинов, сыгравший роль Жени Лукашина, назвал Ольгу Бузовой своей идеальной парой. «Мы вместе. Мы идеальная пара. То, что мы не женаты, ни о чем не говорит», — подчеркнул юморист.