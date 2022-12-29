Украина согласилась на расследование падения своей ракеты в Беларуси

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Украина готова расследовать падение ракеты, заявили в минобороны Фото:
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Украина готова провести расследование падения своей ракеты в Беларуси и привлечь для этого экспертов. Об этом заявили в украинском Минобороны. Ранее о проверке украинскую сторону запрашивал Минск.

«Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента», — сообщается на официальном сайте Минобороны Украины. Для его проведения украинское ведомство выразило готовность привлечь «экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой России».

Белорусская ПВО сбила ракету Украины 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Ранее Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, в то время как минобороны и следственный комитет республики проводят собственные проверки.

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Украина готова провести расследование падения своей ракеты в Беларуси и привлечь для этого экспертов. Об этом заявили в украинском Минобороны. Ранее о проверке украинскую сторону запрашивал Минск. «Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента», — сообщается на официальном сайте Минобороны Украины. Для его проведения украинское ведомство выразило готовность привлечь «экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой России». Белорусская ПВО сбила ракету Украины 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Ранее Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, в то время как минобороны и следственный комитет республики проводят собственные проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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