Украина согласилась на расследование падения своей ракеты в Беларуси

29 декабря 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Украина готова расследовать падение ракеты, заявили в минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова провести расследование падения своей ракеты в Беларуси и привлечь для этого экспертов. Об этом заявили в украинском Минобороны. Ранее о проверке украинскую сторону запрашивал Минск. «Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента», — сообщается на официальном сайте Минобороны Украины. Для его проведения украинское ведомство выразило готовность привлечь «экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой России». Белорусская ПВО сбила ракету Украины 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Ранее Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, в то время как минобороны и следственный комитет республики проводят собственные проверки.

Украина готова провести расследование падения своей ракеты в Беларуси и привлечь для этого экспертов. Об этом заявили в украинском Минобороны. Ранее о проверке украинскую сторону запрашивал Минск. «Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента», — сообщается на официальном сайте Минобороны Украины. Для его проведения украинское ведомство выразило готовность привлечь «экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой России». Белорусская ПВО сбила ракету Украины 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Ранее Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, в то время как минобороны и следственный комитет республики проводят собственные проверки.