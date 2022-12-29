«Белта»: в Беларуси упала ракета Украины

29 декабря 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Украинская ракета упала в Беларуси утром 29 декабря Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание «Белта». «Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — пишет издание . Журналисты уточнили, что о произошедшем был немедленно проинформирован президент Беларуси Александр Лукашенко, по поручению которого Следственный комитет и Минобороны республики начали проверки. Сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, установленным белорусскими ведомствами, рассматриваются две версии произошедшего. Первая — случайный залет ракеты на территорию республики, подобно инциденту в Польше. Вторая — украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны Беларуси. Это не первый случай падения украинской ракеты на территории соседних государств. Ранее подобное уже произошло в Польше. Тогда на территории страны на границе с Украиной упали две ракеты. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем. Он заявил, что ракета с высокой долей вероятности принадлежит Украине, отмечает RT.

Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание «Белта». «Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — пишет издание. Журналисты уточнили, что о произошедшем был немедленно проинформирован президент Беларуси Александр Лукашенко, по поручению которого Следственный комитет и Минобороны республики начали проверки. Сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, установленным белорусскими ведомствами, рассматриваются две версии произошедшего. Первая — случайный залет ракеты на территорию республики, подобно инциденту в Польше. Вторая — украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны Беларуси. Это не первый случай падения украинской ракеты на территории соседних государств. Ранее подобное уже произошло в Польше. Тогда на территории страны на границе с Украиной упали две ракеты. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем. Он заявил, что ракета с высокой долей вероятности принадлежит Украине, отмечает RT.