«Белта»: в Беларуси упала ракета Украины

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Украинская ракета упала в Беларуси утром 29 декабря Фото:
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Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание «Белта».

«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — пишет издание. Журналисты уточнили, что о произошедшем был немедленно проинформирован президент Беларуси Александр Лукашенко, по поручению которого Следственный комитет и Минобороны республики начали проверки. Сведений о пострадавших нет.

По предварительным данным, установленным белорусскими ведомствами, рассматриваются две версии произошедшего. Первая — случайный залет ракеты на территорию республики, подобно инциденту в Польше. Вторая — украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны Беларуси.

Это не первый случай падения украинской ракеты на территории соседних государств. Ранее подобное уже произошло в Польше. Тогда на территории страны на границе с Украиной упали две ракеты. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем. Он заявил, что ракета с высокой долей вероятности принадлежит Украине, отмечает RT.

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Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание «Белта». «Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — пишет издание. Журналисты уточнили, что о произошедшем был немедленно проинформирован президент Беларуси Александр Лукашенко, по поручению которого Следственный комитет и Минобороны республики начали проверки. Сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, установленным белорусскими ведомствами, рассматриваются две версии произошедшего. Первая — случайный залет ракеты на территорию республики, подобно инциденту в Польше. Вторая — украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны Беларуси. Это не первый случай падения украинской ракеты на территории соседних государств. Ранее подобное уже произошло в Польше. Тогда на территории страны на границе с Украиной упали две ракеты. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем. Он заявил, что ракета с высокой долей вероятности принадлежит Украине, отмечает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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