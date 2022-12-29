Белорусский депутат оценил инцидент с падением ракеты ВСУ

Белорусский депутат Дик назвал падение украинской ракеты провокацией Киева

30 декабря 2022 в 02:14 Размер текста - 17 +

Депутат предположил, что целью инцидента является нарушение доверия между Путиным и Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является провокацией украинской стороны, целью которой является внесение раздора раздор между Белоруссией и Россией. Об этом заявил 29 декабря депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Дик. «Это сознательная провокация, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И это не случайно, потому что буквально несколько дней тому назад закончились очень успешные переговоры в Минске между президентами Путиным и Лукашенко», — сказал Дик в вечернем эфире белорусского телеканала ОНТ . Депутат предположил, что это сделано для того, чтобы бросить тень на беспрецедентное доверие, достигнутое между Москвой и Минском. Минобороны РБ 29 декабря сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха в Брестской области. Установлено, что зенитная управляемая ракета С-300 была выпущена с территории Украины. На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны РБ. Официально объявлено, что пострадавших нет.

Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является провокацией украинской стороны, целью которой является внесение раздора раздор между Белоруссией и Россией. Об этом заявил 29 декабря депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Дик. «Это сознательная провокация, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И это не случайно, потому что буквально несколько дней тому назад закончились очень успешные переговоры в Минске между президентами Путиным и Лукашенко», — сказал Дик в вечернем эфире белорусского телеканала ОНТ. Депутат предположил, что это сделано для того, чтобы бросить тень на беспрецедентное доверие, достигнутое между Москвой и Минском. Минобороны РБ 29 декабря сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха в Брестской области. Установлено, что зенитная управляемая ракета С-300 была выпущена с территории Украины. На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны РБ. Официально объявлено, что пострадавших нет.