29 декабря 2022

ФТС: профицит внешней торговли РФ побил рекорд в 2022 году

В Федеральной таможенной службе РФ предрекли рекордный профицит внешней торговли страны в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным. В этом уверен первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — отметил Давыдов в разговоре с РИА Новости. По словам эксперта, уже в декабре заметно существенное снижение по экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам и по газу.

Ранее немецкая газета Welt со ссылкой на экс-главу Центробанка РФ Олега Вьюгина писала о том, что грамотная внешняя политика президента РФ Владимира Путина, а также адаптация российских предпринимателей и технократов к внешним условиям позволяет российской экономике выдерживать западные санкции. Вьюгин подчеркнул, что власти РФ «вливают» деньги в развитие экономики страны, в том числе и в параллельный импорт.

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Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным. В этом уверен первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. «По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — отметил Давыдов в разговоре с РИА Новости. По словам эксперта, уже в декабре заметно существенное снижение по экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам и по газу. Ранее немецкая газета Welt со ссылкой на экс-главу Центробанка РФ Олега Вьюгина писала о том, что грамотная внешняя политика президента РФ Владимира Путина, а также адаптация российских предпринимателей и технократов к внешним условиям позволяет российской экономике выдерживать западные санкции. Вьюгин подчеркнул, что власти РФ «вливают» деньги в развитие экономики страны, в том числе и в параллельный импорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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