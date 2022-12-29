ФТС: профицит внешней торговли РФ побил рекорд в 2022 году

Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным. В этом уверен первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — отметил Давыдов в разговоре с РИА Новости. По словам эксперта, уже в декабре заметно существенное снижение по экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам и по газу.
Ранее немецкая газета Welt со ссылкой на экс-главу Центробанка РФ Олега Вьюгина писала о том, что грамотная внешняя политика президента РФ Владимира Путина, а также адаптация российских предпринимателей и технократов к внешним условиям позволяет российской экономике выдерживать западные санкции. Вьюгин подчеркнул, что власти РФ «вливают» деньги в развитие экономики страны, в том числе и в параллельный импорт.
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Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным. В этом уверен первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. «По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — отметил Давыдов в разговоре с РИА Новости. По словам эксперта, уже в декабре заметно существенное снижение по экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам и по газу. Ранее немецкая газета Welt со ссылкой на экс-главу Центробанка РФ Олега Вьюгина писала о том, что грамотная внешняя политика президента РФ Владимира Путина, а также адаптация российских предпринимателей и технократов к внешним условиям позволяет российской экономике выдерживать западные санкции. Вьюгин подчеркнул, что власти РФ «вливают» деньги в развитие экономики страны, в том числе и в параллельный импорт.