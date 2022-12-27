Welt объяснила, почему экономика России не рухнула после санкций

Welt: российские предприниматели и технократы помогли экономике РФ выдержать санкции

27 декабря 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Экономику РФ помогли урегулировать предприниматели и технократы, пишет немецкая газета Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Грамотная внешняя политика президента РФ Владимира Путина, а также адаптация российских предпринимателей и технократов к внешним условиям позволяет российской экономике выдерживать западные санкции. Об этом сообщает немецкая газета Welt. «В России сформировался небольшой класс частных малых и средних предпринимателей, очень гибких, приспосабливаемых и агрессивных», — ссылается издание на слова экс-главы Центробанка РФ Олега Вьюгина. Также помогла конфронтационная внешняя политика Владимира Путина. Немецкое СМИ в качестве причины сохранения российской экономики приводит группу, так называемых, технократов. Уточняется, что они были вынуждены приспосабливаться к меняющимся условиям на фоне санкций. Авторы делают вывод, что российская экономика лучше выдерживает западные санкции. Кроме того, государство РФ вливает деньги в развитие экономики страны, в том числе и в параллельный импорт. Помогают удерживать экономику страны и азиатские партнеры. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов спрогнозировал легкий год для экономики страны. Он отметил, что в 2023 году не испытает серьезных проблем. США и страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Об успехах России в плане экономического роста на фоне санкций рассказал экономист и корреспондент агентства «Прайм» Олег Кривошапов. Он отметил, что санкции Евросоюза (ЕС) удвоили доходы России. В 2023 году показатель ВВП страны может вырасти примерно на 1,5%, пишет RT. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что РФ решила вопрос продовольственной безопасности, сообщают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грамотная внешняя политика президента РФ Владимира Путина, а также адаптация российских предпринимателей и технократов к внешним условиям позволяет российской экономике выдерживать западные санкции. Об этом сообщает немецкая газета Welt. «В России сформировался небольшой класс частных малых и средних предпринимателей, очень гибких, приспосабливаемых и агрессивных», — ссылается издание на слова экс-главы Центробанка РФ Олега Вьюгина. Также помогла конфронтационная внешняя политика Владимира Путина. Немецкое СМИ в качестве причины сохранения российской экономики приводит группу, так называемых, технократов. Уточняется, что они были вынуждены приспосабливаться к меняющимся условиям на фоне санкций. Авторы делают вывод, что российская экономика лучше выдерживает западные санкции. Кроме того, государство РФ вливает деньги в развитие экономики страны, в том числе и в параллельный импорт. Помогают удерживать экономику страны и азиатские партнеры. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов спрогнозировал легкий год для экономики страны. Он отметил, что в 2023 году не испытает серьезных проблем. США и страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Об успехах России в плане экономического роста на фоне санкций рассказал экономист и корреспондент агентства «Прайм» Олег Кривошапов. Он отметил, что санкции Евросоюза (ЕС) удвоили доходы России. В 2023 году показатель ВВП страны может вырасти примерно на 1,5%, пишет RT. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что РФ решила вопрос продовольственной безопасности, сообщают «Дни.ру».