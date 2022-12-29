Экс-президент Польши заявил об угрозе Третьей мировой войны

Мир находится на пороге Третьей мировой войны. Об это рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.
«Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — уточнил Квасьневский в интервью Polsat.
В подтверждение своей мысли Квасьневский напомнил, что помимо конфликта между Россией и Украиной также накалены и отношения между Китаем и островом Тайвань. Помимо этого, обеспокоены мировыми событиями Индия и Турция, подчеркнул экс-глава. Кроме того, Квасьневский отметил, что напряжению в мире способствует и политика президента США Джо Байдена.
Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал минувший визит президента Украины Владимира Зеленского в США «альянсом для третьей мировой», пишет RT. Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о контактах с Россией во избежание мирового конфликта, сообщает телеканал 360.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, подчеркивает президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Мир находится на пороге Третьей мировой войны. Об это рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский. «Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — уточнил Квасьневский в интервью Polsat. В подтверждение своей мысли Квасьневский напомнил, что помимо конфликта между Россией и Украиной также накалены и отношения между Китаем и островом Тайвань. Помимо этого, обеспокоены мировыми событиями Индия и Турция, подчеркнул экс-глава. Кроме того, Квасьневский отметил, что напряжению в мире способствует и политика президента США Джо Байдена. Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал минувший визит президента Украины Владимира Зеленского в США «альянсом для третьей мировой», пишет RT. Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о контактах с Россией во избежание мирового конфликта, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, подчеркивает президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.