В Нефтеюганске замдиректора спорткомплекса осудят за мошенничество

Заместителя директора спортивного комплекса в Нефтеюганске (ХМАО) Юрия Коршунова осудят за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора МБУ ЦФКиС „Жемчужина Югры“. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере)», — говорится в сообщении прокуратуры
По информации следственных органов, Коршунов инициировал заключение контрактов и договоров по поставке товарно-материальных ценностей и установке тренажерного оборудования в муниципальное учреждение. Это происходило в период с июля по сентябрь 2021 года
Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала главного редактора 86.ru Никиту Кифорука из ХМАО и журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева для того, чтобы выйти на других фигурантов уголовного дела Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Издания входят в медиахолдинг Виктора Шкулева
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