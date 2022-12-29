Силовики из ХМАО ищут новых фигурантов в уголовном деле Ильи Пономарева*

29 декабря 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Тюменские силовики пытаются выйти на других фигурантов уголовного дела об иноагенте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция задержала главного редактора 86.ru Никиту Кифорука из ХМАО и журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева, которые входят в медиахолдинг Виктора Шкулева для того, чтобы выйти на других фигурантов уголовного дела Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Обыски и задержание двух журналистов — это только прелюдия. Таким образом, проверяют нервы других возможных фигурантов этой истории, которые на самом деле и интересуют силовиков. После сегодняшних мероприятий силовики будут наблюдать за их реакцией и проявлениями. Не исключено, что в ближайшее время могут быть еще какие-то задержания», — сообщил инсайдер. Однако другой представитель правоохранительных органов не согласен с такой оценкой. «Задержали всех кого, хотели. Никаких скрытых смыслов в этом нет», — дал оценку другой инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области задержан главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук, его сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. Источник в правоохранительных органах подтвердил журналисту агентства информацию о том, что задержание Кифорука связано с делом об иноагенте. Также в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева прошли обыски.



*Илья Пономарев признан в России иностранным агентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция задержала главного редактора 86.ru Никиту Кифорука из ХМАО и журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева, которые входят в медиахолдинг Виктора Шкулева для того, чтобы выйти на других фигурантов уголовного дела Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Обыски и задержание двух журналистов — это только прелюдия. Таким образом, проверяют нервы других возможных фигурантов этой истории, которые на самом деле и интересуют силовиков. После сегодняшних мероприятий силовики будут наблюдать за их реакцией и проявлениями. Не исключено, что в ближайшее время могут быть еще какие-то задержания», — сообщил инсайдер. Однако другой представитель правоохранительных органов не согласен с такой оценкой. «Задержали всех кого, хотели. Никаких скрытых смыслов в этом нет», — дал оценку другой инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области задержан главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук, его сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. Источник в правоохранительных органах подтвердил журналисту агентства информацию о том, что задержание Кифорука связано с делом об иноагенте. Также в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева прошли обыски. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом