Где посмотреть фейерверки, которые заменят отмененный в Кургане салют

31 декабря 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

Фейерверки можно будет увидеть на площадях города, парках и дворах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана и его гости в Новый год, несмотря на отмененный местными властями салют, смогут увидеть фейерверки на площадях города, парках и дворах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из бизнесменов, занимающийся продажей пиротехники. «Точно будут запускать в Детском парке, в ЦПКиО. Там всегда довольно много запускается фейерверков, народ собирается семьями. На Центральной площади у главной елки к полуночи люди точно будут пускать салюты. Еще хорошие места на Троицкой площади, на набережной. Возможно, что там тоже будут выходить люди с фейерверками. В Заозерном районе скорее всего салюты можно будет увидеть у КЦ „Современник“», — рассказал бизнесмен. Также предприниматель отметил, что много фейерверков горожане будут запускать в своих дворах. «Большинство предпочитают пускать салюты рядом со своим домом. Поэтому стоит ждать много фейерверков во дворах. Люди будут искать площадки, на которых поблизости не будет деревьев и проводов. О безопасности ведь тоже нельзя забывать в Новый год», — добавил бизнесмен. С наступлением новогодних праздников МЧС России по Курганской области напоминают, что пиротехнику запрещается хранить во влажном или очень сухом помещении, рядом с легковоспламеняющимися веществами и в доступных для детей местах. Кроме того, нельзя носить фейерверки и петарды в кармане или возить в машине. Также в МЧС региона предупреждают курганцев о том, что приобретать пиротехнику необходимо только в местах официальной продажи и в специальных магазинах. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отменили салют на Новый год. По словам мэра Елены Ситниковой, вместо этого будет сделан упор на детскую программу, которая пройдет в разных районах города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана и его гости в Новый год, несмотря на отмененный местными властями салют, смогут увидеть фейерверки на площадях города, парках и дворах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из бизнесменов, занимающийся продажей пиротехники. «Точно будут запускать в Детском парке, в ЦПКиО. Там всегда довольно много запускается фейерверков, народ собирается семьями. На Центральной площади у главной елки к полуночи люди точно будут пускать салюты. Еще хорошие места на Троицкой площади, на набережной. Возможно, что там тоже будут выходить люди с фейерверками. В Заозерном районе скорее всего салюты можно будет увидеть у КЦ „Современник“», — рассказал бизнесмен. Также предприниматель отметил, что много фейерверков горожане будут запускать в своих дворах. «Большинство предпочитают пускать салюты рядом со своим домом. Поэтому стоит ждать много фейерверков во дворах. Люди будут искать площадки, на которых поблизости не будет деревьев и проводов. О безопасности ведь тоже нельзя забывать в Новый год», — добавил бизнесмен. С наступлением новогодних праздников МЧС России по Курганской области напоминают, что пиротехнику запрещается хранить во влажном или очень сухом помещении, рядом с легковоспламеняющимися веществами и в доступных для детей местах. Кроме того, нельзя носить фейерверки и петарды в кармане или возить в машине. Также в МЧС региона предупреждают курганцев о том, что приобретать пиротехнику необходимо только в местах официальной продажи и в специальных магазинах. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отменили салют на Новый год. По словам мэра Елены Ситниковой, вместо этого будет сделан упор на детскую программу, которая пройдет в разных районах города.