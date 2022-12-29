29 декабря 2022

Число безработных в Челябинской области снизилось втрое

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе насчитывается 14 тысяч безработных Фото:

В Челябинской области в конце 2022 года количество зарегистрированных безработных составляет 14 тысяч человек, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Об этом URA.RU сообщили 30 декабря в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Количество зарегистрированных безработных в регионе — 14 тысяч человек. В 2021 году было зарегистрировано 21 тысяча безработных, в 2020 году — 66 тысяч человек. Это позволяет сделать вывод, что показатели в сфере занятости сохраняют положительную динамику», — заявили в URA.RU в пресс-службе ведомства.

В КСП отмечают, что работодатели региона сохраняют активность на рынке труда. Работодатели предлагают 40 тысяч вакансий. Уровень безработицы составляет 0,8%, что в разы ниже, если сравнивать с предыдущими годами.

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В Челябинской области в конце 2022 года количество зарегистрированных безработных составляет 14 тысяч человек, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Об этом URA.RU сообщили 30 декабря в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Количество зарегистрированных безработных в регионе — 14 тысяч человек. В 2021 году было зарегистрировано 21 тысяча безработных, в 2020 году — 66 тысяч человек. Это позволяет сделать вывод, что показатели в сфере занятости сохраняют положительную динамику», — заявили в URA.RU в пресс-службе ведомства. В КСП отмечают, что работодатели региона сохраняют активность на рынке труда. Работодатели предлагают 40 тысяч вакансий. Уровень безработицы составляет 0,8%, что в разы ниже, если сравнивать с предыдущими годами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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