Число безработных в Челябинской области снизилось втрое

30 декабря 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

В регионе насчитывается 14 тысяч безработных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в конце 2022 года количество зарегистрированных безработных составляет 14 тысяч человек, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Об этом URA.RU сообщили 30 декабря в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Количество зарегистрированных безработных в регионе — 14 тысяч человек. В 2021 году было зарегистрировано 21 тысяча безработных, в 2020 году — 66 тысяч человек. Это позволяет сделать вывод, что показатели в сфере занятости сохраняют положительную динамику», — заявили в URA.RU в пресс-службе ведомства. В КСП отмечают, что работодатели региона сохраняют активность на рынке труда. Работодатели предлагают 40 тысяч вакансий. Уровень безработицы составляет 0,8%, что в разы ниже, если сравнивать с предыдущими годами.

В Челябинской области в конце 2022 года количество зарегистрированных безработных составляет 14 тысяч человек, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Об этом URA.RU сообщили 30 декабря в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Количество зарегистрированных безработных в регионе — 14 тысяч человек. В 2021 году было зарегистрировано 21 тысяча безработных, в 2020 году — 66 тысяч человек. Это позволяет сделать вывод, что показатели в сфере занятости сохраняют положительную динамику», — заявили в URA.RU в пресс-службе ведомства. В КСП отмечают, что работодатели региона сохраняют активность на рынке труда. Работодатели предлагают 40 тысяч вакансий. Уровень безработицы составляет 0,8%, что в разы ниже, если сравнивать с предыдущими годами.