Педагогов челябинской школы наказали за избитого ученика

30 декабря 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

После драки ребенку в школе не оказали медпомощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) к ответственности привлекли учителя и руководителя школы за пострадавшего в драке ученика. Как URA.RU сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, педагоги допустили конфликт между учащимися, в ходе которого пострадал пятиклассник. «Был допущен конфликт между учащимися, в ходе которого ученику пятого класса причинены телесные повреждения (легкий вред здоровью). По требованию прокурора работники школы привлечены к дисциплинарной ответственности», — разъясняют в ведомстве. Кроме того, в прокуратуре уточнили, что пострадавшему ученику в школе не оказали первую медпомощь и не вызвали скорую. Это создало реальную угрозу жизни и здоровью ребенка. Школа должна устранить н принять меры, чтобы подобного больше не было.

В Чебаркуле (Челябинская область) к ответственности привлекли учителя и руководителя школы за пострадавшего в драке ученика. Как URA.RU сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, педагоги допустили конфликт между учащимися, в ходе которого пострадал пятиклассник. «Был допущен конфликт между учащимися, в ходе которого ученику пятого класса причинены телесные повреждения (легкий вред здоровью). По требованию прокурора работники школы привлечены к дисциплинарной ответственности», — разъясняют в ведомстве. Кроме того, в прокуратуре уточнили, что пострадавшему ученику в школе не оказали первую медпомощь и не вызвали скорую. Это создало реальную угрозу жизни и здоровью ребенка. Школа должна устранить н принять меры, чтобы подобного больше не было.