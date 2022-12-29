29 декабря 2022

Педагогов челябинской школы наказали за избитого ученика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Чебаркуль, прокуратура чебаркуля
После драки ребенку в школе не оказали медпомощь Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) к ответственности привлекли учителя и руководителя школы за пострадавшего в драке ученика. Как URA.RU сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, педагоги допустили конфликт между учащимися, в ходе которого пострадал пятиклассник.

«Был допущен конфликт между учащимися, в ходе которого ученику пятого класса причинены телесные повреждения (легкий вред здоровью). По требованию прокурора работники школы привлечены к дисциплинарной ответственности», — разъясняют в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что пострадавшему ученику в школе не оказали первую медпомощь и не вызвали скорую. Это создало реальную угрозу жизни и здоровью ребенка. Школа должна устранить н принять меры, чтобы подобного больше не было.

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В Чебаркуле (Челябинская область) к ответственности привлекли учителя и руководителя школы за пострадавшего в драке ученика. Как URA.RU сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, педагоги допустили конфликт между учащимися, в ходе которого пострадал пятиклассник. «Был допущен конфликт между учащимися, в ходе которого ученику пятого класса причинены телесные повреждения (легкий вред здоровью). По требованию прокурора работники школы привлечены к дисциплинарной ответственности», — разъясняют в ведомстве. Кроме того, в прокуратуре уточнили, что пострадавшему ученику в школе не оказали первую медпомощь и не вызвали скорую. Это создало реальную угрозу жизни и здоровью ребенка. Школа должна устранить н принять меры, чтобы подобного больше не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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