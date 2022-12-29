На курганской трассе до Челябинска произошло смертельное ДТП

Под Курганом в аварии погиб 66-летний водитель УАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Накануне на трассе «Иртыш» между Курганом и Челябинском произошла авария, в которой погиб один из водителей. Об этом говорится на сайте управления Госавтоинспекции по Курганской области.

«ДТП произошло в Кетовском округе около 19:55 на 248 километре дороги. Столкнулись Mitsubishi L 200 под управлением водителя 61-летнего водителя и автомобиль УАЗ 315192, за рулем которого сидел 66-летний водитель», — указано в сообщении. Из-за травм водитель УАЗа скончался в больнице. Водитель легкового транспорта госпитализирован.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.