29 декабря 2022

На курганской трассе до Челябинска произошло смертельное ДТП

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Под Курганом в аварии погиб 66-летний водитель УАЗ Фото:

Накануне на трассе «Иртыш» между Курганом и Челябинском произошла авария, в которой погиб один из водителей. Об этом говорится на сайте управления Госавтоинспекции по Курганской области.

«ДТП произошло в Кетовском округе около 19:55 на 248 километре дороги. Столкнулись Mitsubishi L 200 под управлением водителя 61-летнего водителя и автомобиль УАЗ 315192, за рулем которого сидел 66-летний водитель», — указано в сообщении. Из-за травм водитель УАЗа скончался в больнице. Водитель легкового транспорта госпитализирован.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Накануне на трассе «Иртыш» между Курганом и Челябинском произошла авария, в которой погиб один из водителей. Об этом говорится на сайте управления Госавтоинспекции по Курганской области. «ДТП произошло в Кетовском округе около 19:55 на 248 километре дороги. Столкнулись Mitsubishi L 200 под управлением водителя 61-летнего водителя и автомобиль УАЗ 315192, за рулем которого сидел 66-летний водитель», — указано в сообщении. Из-за травм водитель УАЗа скончался в больнице. Водитель легкового транспорта госпитализирован. По факту аварии проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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