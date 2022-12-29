Украинские беженцы смогут купить квартиры в Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первые 54 семьи, приехавшие в Свердловскую область из Херсонской области, получили от властей региона сертификаты на покупку квартир. Всего из федерального Фонда развития территорий выделили на эти цели 193,5 млн рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«По данным на конец декабря, в Свердловской области утверждены списки на выдачу 54 жилищных сертификатов на общую сумму 193,5 миллиона рублей. А также утвержден список на единовременную денежную выплату на обзаведение хозяйством для 106 человек», — говорится в сообщении департамента.

Средний размер жилищного сертификата составляет 3,5 млн рублей на семью из двух человек. Максимальный размер сертификата — 9 млн рублей — на семью из шести человек. Ранее URA.RU сообщало, что читатели агентства спасли беженцев с Украины от уральских морозов. Переселенцам с Украины, приехавшим в Полевской, свердловчане собрали зимние вещи.