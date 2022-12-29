Курганские пожарные спасли из огня черного кота по имени Уголь Фото: Размик Закарян © URA.RU

В кургане во время пожара в ночь на 30 декабря пожарные спасли черного кота по кличке Уголь. Об этом говорится в официальном аккаунте регионального ГУ МЧС России.

«Сотрудники МЧС спасли из огня черного кота по кличке Уголь. Пожар случился в доме по ул. Малая Южная в Кургане накануне ночью», — указано в посте. Причиной возгорания стали угли, которые при топке печи попали на сгораемые конструкции пола.

По данным ведомства, хозяин вместе с другом вовремя эвакуировались до прибытия пожарных. Мужчины пытались найти кота, однако задымление не позволило им спасти питомца самостоятельно. В ликвидации пожара были задействованы 35 человек личного состава. Пострадавших нет.

В МЧС напоминают, что при эксплуатации печи необходимо иметь закрепленный предтопочный металлический лист. Элементарные правила безопасности помогут сохранить жизнь и имущество, отмечают в ведомстве.