29 декабря 2022

Курганские сотрудники МЧС спасли из пожара кота по кличке Уголь. Видео

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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Курганские пожарные спасли из огня черного кота по имени Уголь Фото:

В кургане во время пожара в ночь на 30 декабря пожарные спасли черного кота по кличке Уголь. Об этом говорится в официальном аккаунте регионального ГУ МЧС России.

«Сотрудники МЧС спасли из огня черного кота по кличке Уголь. Пожар случился в доме по ул. Малая Южная в Кургане накануне ночью», — указано в посте. Причиной возгорания стали угли, которые при топке печи попали на сгораемые конструкции пола.

По данным ведомства, хозяин вместе с другом вовремя эвакуировались до прибытия пожарных. Мужчины пытались найти кота, однако задымление не позволило им спасти питомца самостоятельно. В ликвидации пожара были задействованы 35 человек личного состава. Пострадавших нет.

В МЧС напоминают, что при эксплуатации печи необходимо иметь закрепленный предтопочный металлический лист. Элементарные правила безопасности помогут сохранить жизнь и имущество, отмечают в ведомстве.

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В кургане во время пожара в ночь на 30 декабря пожарные спасли черного кота по кличке Уголь. Об этом говорится в официальном аккаунте регионального ГУ МЧС России. «Сотрудники МЧС спасли из огня черного кота по кличке Уголь. Пожар случился в доме по ул. Малая Южная в Кургане накануне ночью», — указано в посте. Причиной возгорания стали угли, которые при топке печи попали на сгораемые конструкции пола. По данным ведомства, хозяин вместе с другом вовремя эвакуировались до прибытия пожарных. Мужчины пытались найти кота, однако задымление не позволило им спасти питомца самостоятельно. В ликвидации пожара были задействованы 35 человек личного состава. Пострадавших нет. В МЧС напоминают, что при эксплуатации печи необходимо иметь закрепленный предтопочный металлический лист. Элементарные правила безопасности помогут сохранить жизнь и имущество, отмечают в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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