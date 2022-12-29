Свердловский депутат Госдумы подарил сладости и деньги семьям мобилизованных

Сергей Бидонько передал помощь семьям из Тугулыма и Пелыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Народный избранник оказал матерям и женам военнослужащих финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки, сообщили URA.RU в общественной приемной «Единой России» в Свердловской области.

«В региональную общественную приемную поступают обращения от жен и матерей мобилизованных граждан. Так, например, к Сергею Бидонько обратилось несколько семей. В преддверии Нового года нескольким семьям из Тугулыма и Пелыма переданы сладкие подарки для детей, а также оказана финансовая поддержка» — рассказали в приемной.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Бидонько навестил перед Новым годом раненных военнослужащих, участвовавших в спецоперации. Бойцы проходили службу в разных частях Луганской области. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.