На дорожную сферу в 2023 году планируют потратить более 10 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2023 году из-за нехватки кадров у «Курганавтодора» могут возникнуть проблемы со строительством и ремонтом дорог. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой дорожного строительства.

«В Курганской области на ремонт и строительство дорог власти выделяют на 2023 года более 10 млрд рублей. Это на 1,4 млрд больше, чем в 2022 год. Однако, чиновников беспокоит кадровый дефицит в „Курганавтодоре“ — главной структуре которая должна заняться освоением средств. Сейчас так укомплектована половина штата. Работать некому», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен. В законе «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» указано, что на дорожное хозяйство в следующем году потратят 10,7 млрд рублей.

Ранее в Курганской области аннулировали закупку, связанную с содержанием мостов Курганской области. Это связано с ошибками в конкурсной документации, которую делали чиновники.