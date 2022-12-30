В Севастополе сработала система ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
В Севастополе сработала система ПВО, рассказал Михаил Развожаев Фото:

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в telegram-канале. Он отметил, что вооруженные силы сработали быстро и четко. При этом Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее глава отреагировал на сообщение о комендантском часе в 14 регионах РФ. Он назвал данную информацию фейком.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев. «В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в telegram-канале. Он отметил, что вооруженные силы сработали быстро и четко. При этом Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие. Ранее глава отреагировал на сообщение о комендантском часе в 14 регионах РФ. Он назвал данную информацию фейком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...