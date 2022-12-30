В Севастополе сработала система ПВО

30 декабря 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

В Севастополе сработала система ПВО, рассказал Михаил Развожаев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев. «В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в telegram-канале. Он отметил, что вооруженные силы сработали быстро и четко. При этом Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие. Ранее глава отреагировал на сообщение о комендантском часе в 14 регионах РФ. Он назвал данную информацию фейком.

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев. «В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в telegram-канале. Он отметил, что вооруженные силы сработали быстро и четко. При этом Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие. Ранее глава отреагировал на сообщение о комендантском часе в 14 регионах РФ. Он назвал данную информацию фейком.