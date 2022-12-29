Курганский губернатор перечислил причины, из-за которых промышленность была в упадке

30 декабря 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Шумков назвал причины, из-за которых в области был упадок промышленной экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков перечислил причины, из-за которых промышленность региона находилась в упадке около 30 лет. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе правительства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». «Начнем с того, что мы умеем веселиться и прогулять все нажитое целым поколением предков. За предыдущее 30-летие Курганская область, к сожалению, растеряла свой промышленный потенциал и нам во многом пришлось начинать все с нуля, если не сказать, что с отрицательного показателя <…> У нас нет быстро ликвидных природных ресурсов, а также нет налоговых доноров, поэтому мы начали создавать площадки, на которых заводы можно создавать с нуля очень быстро», — говорит Шумков. По его словам, индустриальные парки — это единственная возможность развивать промышленную экономику, поскольку такие парки являются отличной платформой, на которой можно быстро организовать работу заводов. До этого URA.RU писало, что по итогам девяти месяцев 2022 года Курганская область заняла 24-ю строчку из 85-и в рейтинге регионов по динамике промышленного производства. Аналитики отмечают, что положительная динамика была зафиксирована лишь в половине субъектов России.

Глава Курганской области Вадим Шумков перечислил причины, из-за которых промышленность региона находилась в упадке около 30 лет. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе правительства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». «Начнем с того, что мы умеем веселиться и прогулять все нажитое целым поколением предков. За предыдущее 30-летие Курганская область, к сожалению, растеряла свой промышленный потенциал и нам во многом пришлось начинать все с нуля, если не сказать, что с отрицательного показателя <…> У нас нет быстро ликвидных природных ресурсов, а также нет налоговых доноров, поэтому мы начали создавать площадки, на которых заводы можно создавать с нуля очень быстро», — говорит Шумков. По его словам, индустриальные парки — это единственная возможность развивать промышленную экономику, поскольку такие парки являются отличной платформой, на которой можно быстро организовать работу заводов. До этого URA.RU писало, что по итогам девяти месяцев 2022 года Курганская область заняла 24-ю строчку из 85-и в рейтинге регионов по динамике промышленного производства. Аналитики отмечают, что положительная динамика была зафиксирована лишь в половине субъектов России.