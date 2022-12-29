29 декабря 2022

Свердловчане замерзают без тепла в -25 градусов

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Ночью свердловчанам отключили теплоснабжение Фото:

В Кировграде (Свердловская область) в первом микрорайоне горожане замерзают в -25 градусов без теплоснабжения. В настоящее время бригады занимаются подачей тепла. Об этом рассказали URA.RU местные жители.

«Ночью в 02:45 часа произошло аварийное отключение теплоснабжения в нашем микрорайоне. В этот момент на улице стоял мороз -25 градусов. В настоящее время жителям поступает тепло», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства жительница микрорайона Анастасия.

По словам единой дежурной диспетчерской службы Кировграда, рабочие занялись устранением аварии. «В течении сегодняшнего дня всем жильцам проведут тепло», — уверяют в диспетчерской.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кировграде заменили котельную, работавшую с 80-х годов. Она повысит качество снабжения теплом и водой жителей сразу нескольких районов города.

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В Кировграде (Свердловская область) в первом микрорайоне горожане замерзают в -25 градусов без теплоснабжения. В настоящее время бригады занимаются подачей тепла. Об этом рассказали URA.RU местные жители. «Ночью в 02:45 часа произошло аварийное отключение теплоснабжения в нашем микрорайоне. В этот момент на улице стоял мороз -25 градусов. В настоящее время жителям поступает тепло», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства жительница микрорайона Анастасия. По словам единой дежурной диспетчерской службы Кировграда, рабочие занялись устранением аварии. «В течении сегодняшнего дня всем жильцам проведут тепло», — уверяют в диспетчерской. Ранее URA.RU сообщало, что в Кировграде заменили котельную, работавшую с 80-х годов. Она повысит качество снабжения теплом и водой жителей сразу нескольких районов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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