Свердловчане замерзают без тепла в -25 градусов

30 декабря 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Ночью свердловчанам отключили теплоснабжение Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кировграде (Свердловская область) в первом микрорайоне горожане замерзают в -25 градусов без теплоснабжения. В настоящее время бригады занимаются подачей тепла. Об этом рассказали URA.RU местные жители. «Ночью в 02:45 часа произошло аварийное отключение теплоснабжения в нашем микрорайоне. В этот момент на улице стоял мороз -25 градусов. В настоящее время жителям поступает тепло», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства жительница микрорайона Анастасия. По словам единой дежурной диспетчерской службы Кировграда, рабочие занялись устранением аварии. «В течении сегодняшнего дня всем жильцам проведут тепло», — уверяют в диспетчерской. Ранее URA.RU сообщало, что в Кировграде заменили котельную, работавшую с 80-х годов. Она повысит качество снабжения теплом и водой жителей сразу нескольких районов города.

В Кировграде (Свердловская область) в первом микрорайоне горожане замерзают в -25 градусов без теплоснабжения. В настоящее время бригады занимаются подачей тепла. Об этом рассказали URA.RU местные жители. «Ночью в 02:45 часа произошло аварийное отключение теплоснабжения в нашем микрорайоне. В этот момент на улице стоял мороз -25 градусов. В настоящее время жителям поступает тепло», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства жительница микрорайона Анастасия. По словам единой дежурной диспетчерской службы Кировграда, рабочие занялись устранением аварии. «В течении сегодняшнего дня всем жильцам проведут тепло», — уверяют в диспетчерской. Ранее URA.RU сообщало, что в Кировграде заменили котельную, работавшую с 80-х годов. Она повысит качество снабжения теплом и водой жителей сразу нескольких районов города.