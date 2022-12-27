В Кургане ожидают похолодание в новогодние праздники

Ранее ожидалось, что температура воздуха в новогоднюю ночь будет выше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 1 января температура воздуха будет ниже нормы на 9-11 градусов. С 28 по 31 декабря она будет ниже нормы на 1-3 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В полночь 31 декабря понижение температуры до -22…-24 градусов, а утром 1 января усиление морозов до -28…-30 градусов. Температура будет на 9-11 градусов ниже нормы», — указано на сайте Винштейна.

Он отметил, что до этого, с 28 по 31 декабря температура воздуха, по прогнозу, не опустится ниже -20 градусов. Ожидается, что в эти дни температура воздуха будет ниже нормы на 1-3 градуса. Винштейн добавил, что 2 и 3 января температура воздуха может повыситься до -4 градусов, но после в городе похолодает. Так, ожидается, что ночью 7 января похолодает до -22 градусов.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 29 декабря местами может похолодать до -32 градусов. В начале недели представители Гидрометцентра России сообщали, что температура воздуха в новогоднюю ночь в регионе может опуститься до -12 градусов.