В ЯНАО будут депремировать дорожных чиновников за несоблюдение сроков и недостоверности в отчетах

30 декабря 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Дорожных чиновников будут лишать премии за несоблюдение сроков и недостоверности в отчетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО будут лишать премии чиновников, обеспечивающих функционирование и развитие дорожного хозяйства, за несвоевременную сдачу отчетов или недостоверность информации в них. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. «Соблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — до 15% должностного оклада. <…> Несоблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — 0», — говорится в документе. Соответствующее постановление губернатор Дмитрий Артюхов подписал 30 декабря 2022 года. В региональном правительстве добавили, что разработка документа началась в ноябре. Новая система финансового поощрения и наказания начнет действовать со следующего года. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потратят более 761 млн рублей на ремонт дорог. За эти деньги власти планируют капитально отремонтировать девять автотрасс.

Власти ЯНАО будут лишать премии чиновников, обеспечивающих функционирование и развитие дорожного хозяйства, за несвоевременную сдачу отчетов или недостоверность информации в них. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. «Соблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — до 15% должностного оклада. <…> Несоблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — 0», — говорится в документе. Соответствующее постановление губернатор Дмитрий Артюхов подписал 30 декабря 2022 года. В региональном правительстве добавили, что разработка документа началась в ноябре. Новая система финансового поощрения и наказания начнет действовать со следующего года. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потратят более 761 млн рублей на ремонт дорог. За эти деньги власти планируют капитально отремонтировать девять автотрасс.