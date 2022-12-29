29 декабря 2022
28 декабря 2022

В ЯНАО будут депремировать дорожных чиновников за несоблюдение сроков и недостоверности в отчетах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, депутат, чиновник, папка
Дорожных чиновников будут лишать премии за несоблюдение сроков и недостоверности в отчетах Фото:

Власти ЯНАО будут лишать премии чиновников, обеспечивающих функционирование и развитие дорожного хозяйства, за несвоевременную сдачу отчетов или недостоверность информации в них. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

«Соблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — до 15% должностного оклада. <…> Несоблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — 0», — говорится в документе. Соответствующее постановление губернатор Дмитрий Артюхов подписал 30 декабря 2022 года.

В региональном правительстве добавили, что разработка документа началась в ноябре. Новая система финансового поощрения и наказания начнет действовать со следующего года.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потратят более 761 млн рублей на ремонт дорог. За эти деньги власти планируют капитально отремонтировать девять автотрасс.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Власти ЯНАО будут лишать премии чиновников, обеспечивающих функционирование и развитие дорожного хозяйства, за несвоевременную сдачу отчетов или недостоверность информации в них. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. «Соблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — до 15% должностного оклада. <…> Несоблюдение сроков представления, достоверности и качества отчетности — 0», — говорится в документе. Соответствующее постановление губернатор Дмитрий Артюхов подписал 30 декабря 2022 года. В региональном правительстве добавили, что разработка документа началась в ноябре. Новая система финансового поощрения и наказания начнет действовать со следующего года. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потратят более 761 млн рублей на ремонт дорог. За эти деньги власти планируют капитально отремонтировать девять автотрасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...