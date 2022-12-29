Экс-владелец челябинского курорта обвинил бывшую супругу в подделке документа

Александр Мицуков остается отстраненным от управления курортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-владелец курорта «Увильды» на одноименном озере в Кыштымском округе (Челябинская область) Александр Мицуков обвинил бывшую супругу Ингу Майер в подделке документа. Как Мицуков сообщил URA.RU, его первоначальную убежденность подтвердили результаты третьей по счету проведенной экспертизы.

«Из полученных в конце декабря результатов экспертизы можно сделать вывод, что Инга Майер, бывшая супруга, смонтировала заявление с моей подписью. В результате доля в 70% в компании „ЮжуралПродукт“ перешла в ее собственность», — прокомментировал URA.RU Мицуков.

Эксперты провели техническое и почерковедческое исследования (заключение имеется в распоряжении URA.RU). Специалисты установили: в присутствующей в материалах дела копии заявления Мицукова о выходе из состава учредителей основной текст не стыкуется с подписью. При том, что автограф принадлежит Мицукову, взят он из другого документа. Оригинал отсутствует, а копия, по мнению экспертов, помогла замаскировать следы монтажа. Теперь суд решит, будет ли он прислушиваться к выводам экспертов.

По словам Мицукова, ответчики просят суд признать, что срок давности по вопросу нарушения прав экс-владельца курорта давно истек. Смонтированное заявление датировано октябрем 2014 года, а иск подан лишь в марте 2021 года. Истец настаивает: поступок его бывшей супруге противоречит основам правопорядка и нравственности, а, значит, срок длиннее — 10 лет.

Параллельно по тем же обстоятельствам суд рассматривает уголовное дело. Процесс 1 сентября был закрыт, но затем снова возобновлен решением суда вышестоящей инстанции. Обвиняемая сторона подала апелляцию. При подготовке материала Инга Майер на звонок корреспондента URA.RU не ответила.

Судебные разбирательства разгорелись после того, как в 2020 году экс-супруг узнал, что больше не является собственником санатория и не владеет долей в ООО «ЮжуралПродукт». Собственности он лишился по якобы написанному им самим заявлению о выходе из состава учредителей. Несмотря на суды, в начале 2021 года сын Мицуковых Александр завладел 51% доли в дочерней компании ООО «Курорт Увильды», которая выступила оператором курорта. В настоящее время Мицуков от управления объектом отстранен.