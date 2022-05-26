Силовики займутся сыном экс-владельца челябинского курорта

Принадлежностью курорта на Увильдах займется полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Аргаяшского района (Челябинская область) отменила отказ полиции в возбуждении уголовного дела в отношении Александра Майера, сына экс-владельца курорта на озере Увильды Александра Мицукова. Об этом сообщил URA.RU Мицуков, показав соответствующий документ.

«Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменить. Материал направить начальнику СО ОМВД России по Аргаяшскому району для организации дополнительной проверки и устранения выявленных нарушений», — говорится в документе, подписанном и. о. прокурора района Дмитрием Мальцевым.

В 2014 году неизвестные подделали подпись Мицукова, и 70% доли в компании «ЮжуралПродукт» стали принадлежать его бывшей супруге Инге Майер. В январе 2021 года Инга Майер ввела в состав дочерней фирмы ООО «Курорт Увильды» сына Александра. Александр внес в уставный капитал 14 млн рублей, получив долю в 51%. Именно данная компания является оператором курорта, Мицуков от управления «Увильдами» отстранен.

Потеря этого бизнеса и других активов стала поводом для возбуждения уголовного дела. Позже расследование было приостановлено. Мицуков добился, чтобы расследование возобновили в отношении его супруги. 25 мая состоялись первые допросы. Теперь дело дошло до сына.

Курорт «Увильды» находится на одноименном озере, одном из самых популярных в УрФО. Бизнес по управлению курортом в 2018 году оценили в миллиард рублей. Инга Майер и ее сын Александр Майер на звонки URA.RU не ответили.