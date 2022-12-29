Челябинские полицейские поздравили жителей области с наступающим Новым годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в канун Нового года исполнили для южноуральцев новогодний хит и сняли музыкальный видеоклип. Композицией для клипа выбрали песню «Новый год» Сергея Ковальского. Таким образом они поздравили всех южноуральцев с наступающим праздником.

«Слова песни „Мы мечтаем, чтобы вновь счастье, радость и любовь Новый Год принес всем нам“ созвучны сегодня мыслям каждого человека. Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области желают всем радости и счастья в наступающем новом году. Пусть все загаданные желания сбудутся», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там напомнили, что сотрудники полиции в новогодние праздники, как и прежде, будут охранять спокойствие граждан. Они всегда готовы прийти на помощь.

Сотрудники главка всегда стараются готовить творческие номера на различные мероприятия. Так, например, ко Дню памяти сотрудников ОВД они подготовили песню, чтобы почтить память погибших товарищей. А на День знаний они сняли праздничный видеоролик для всех студентов, школьников и родителей.