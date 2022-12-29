В ХМАО продают отель по цене однушки

В поселке Локосово (ХМАО) продается гостиница по цене однокомнатной квартиры. Так, за здание в 734 квадратных метра поставили цену в 2,2 миллиона рублей. Объявление размещено на Avito.
«Срочно продается здание в Локосово. Незавершенная 2-х этажная гостиница. Площадь: 734 кв.м, участок 8 соток прилегает к воде», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году в ХМАО на фоне расширения программы семейной ипотеки может вырасти спрос на многокомнатные квартиры большей площади. Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал, что это связано с возможностью брать ипотеку с господдержкой
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