В ХМАО продают отель по цене однушки

30 декабря 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Отель в ХМАО продают за 2,2 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Локосово (ХМАО) продается гостиница по цене однокомнатной квартиры. Так, за здание в 734 квадратных метра поставили цену в 2,2 миллиона рублей. Объявление размещено на Avito. «Срочно продается здание в Локосово. Незавершенная 2-х этажная гостиница. Площадь: 734 кв.м, участок 8 соток прилегает к воде», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году в ХМАО на фоне расширения программы семейной ипотеки может вырасти спрос на многокомнатные квартиры большей площади. Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал, что это связано с возможностью брать ипотеку с господдержкой

В поселке Локосово (ХМАО) продается гостиница по цене однокомнатной квартиры. Так, за здание в 734 квадратных метра поставили цену в 2,2 миллиона рублей. Объявление размещено на Avito. «Срочно продается здание в Локосово. Незавершенная 2-х этажная гостиница. Площадь: 734 кв.м, участок 8 соток прилегает к воде», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году в ХМАО на фоне расширения программы семейной ипотеки может вырасти спрос на многокомнатные квартиры большей площади. Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал, что это связано с возможностью брать ипотеку с господдержкой